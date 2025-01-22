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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Эксперты оценили последствия отмены Трампом удаленки для госслужащих

Axios: отмена Трампом удаленки для госслужащих приведет к увольнениям
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Без гибкого графика федеральным агентствам США будет сложнее нанимать сотрудников, также возрастет число увольнений, считают опрошенные Axios эксперты. Трамп после вступления в должность отменил дистанционку для госслужащих
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

После указа президента США Дональда Трампа об отмене удаленной работы для сотрудников госсектора федеральному правительству будет сложнее привлекать и удерживать кадры, пишет Axios со ссылкой на экспертов.

Удаленная работа или политика, позволяющая людям работать из любого места, дала федеральному правительству преимущество при найме сотрудников, рассказал изданию профессор Гарвардской школы бизнеса Притхвирадж Чудхури. «Без возможности гибкого графика федеральным агентствам будет крайне сложно привлекать и удерживать талантливых специалистов», — считает он.

Экономист Стэнфордского университета Николас Блум, считает, что указ приведет к высокому уровню увольнений, особенно в таких востребованных областях, как информационные технологии.

По словам профессора Бизнес-школы Колумбийского университета Лори Юэ, указ Трампа свидетельствует об одобрении офисной работы, что может привести к аналогичным мерам в частном секторе.

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Политика
Дональд Трамп

Как отметил гендиректор Flex Index Роб Садоу, Трамп и соруководитель Департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск в течение нескольких месяцев говорили о необходимости возвращения работников в офис. По его словам, соответствующую тенденцию задала компания Amazon осенью прошлого года. Садоу ожидает, что в ближайшие месяцы ее примеру последуют и другие организации. Ряд крупнейших работодателей, таких как JPMorgan, уже запустили программы по возвращению сотрудников в офис, отмечает Axios.

Указ Трампа является частью более масштабной инициативы DOGE по сокращению бюрократического аппарата, пишет издание. Республиканец подписал этот документ в первый день на посту президента США.

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Дональд Трамп США удаленная работа указ госслужащие
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Бизнес
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