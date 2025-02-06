Ученые назвали самые проблемные точки российской науки

ВШЭ в третий раз опросила вузы и научные организации о том, что их устраивает и не устраивает в российской науке. Меньше всего ученых удовлетворяет финансирование, связи с бизнесом и взаимодействие с иностранными коллегами

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Среди факторов оценки состояния делового климата в сфере российской науки хуже всего оценивают финансирование. Это следует из данных Высшей школы экономики, полученных в рамках третьего раунда исследования «Делаем науку в России», передает корреспондент РБК.

Финансирование науки эксперты оценили на 2,76 балла по пятибалльной шкале. При этом ожидают, что через три года этот показатель должен улучшиться до оценки в 3,14 балла.

Исследование представляет собой опрос руководителей и их заместителей по науке в 719 вузах и научных организациях. Они давали оценку 87 факторам по пятибалльной шкале. Оценивали как текущую ситуацию, так и ожидания через три года. Опрос проводился в октябре—ноябре 2024 года. Предыдущие этапы исследования прошли в 2017 и 2022 годах.

Нельзя заключить, что с финансированием науки все плохо, потом что оно формируется из источников, которые оценивают по-разному, говорит директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Екатерина Стрельцова. К примеру, выделение средств из ключевых государственных источников респонденты оценили на 3,17 балла; по итогам опроса в 2022 году, эта оценка была ниже трех. На первом месте среди источников финансирования остаются собственные средства научных организаций, их оценили в 3,47 балла.

В целом исследование показывает улучшение ситуации с финансированием по сравнению с 2022 годом, считает Стрельцова. По ее словам, это ожидаемо и связано с наращиванием бюджетных затрат на науку. «Мы с коллегами анализировали: из средств федерального бюджета планируют направить на поддержку науки почти 3%. Это самый высокий показатель за последние десять лет. Мы надеемся, что и дальше финансирование будет увеличиваться», — указала эксперт.

Более скептически все организации, участвовавшие в исследовании, оценили финансирование от госкомпаний (2,99 балла) и бизнеса (2,87). Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, выступая на конференции, посвященной исследованию, отметил, что технологические компании должны вкладываться в разработку, но, с другой стороны, экономическая ситуация вынуждает оптимизировать расходы. «Создается двойственная ситуация: с одной стороны, вкладываться надо, с другой — когда возникает необходимость внимательнее следить за расходами, первое, что пускают под нож — это долгосрочные инвестиции. А наука — это долгосрочная инвестиция», — пояснил он.

Стрельцова отметила, что на общий балл по оценке финансирования в том числе повлияло ограничение иностранных источников. Получение средств от иностранных организаций и зарубежных грантов оценили ниже всего: в 1,87 и 1,75 балла соответственно.

Кадры и материально-техническая база

В целом индекс настроений в российской науке по пятибалльной шкале оценивают в 3,27, а на перспективу через три года — в 3,61. Это средняя оценка по всем факторам, которые объединили в восемь блоков: взаимодействие с обществом, кадровый потенциал, научные результаты и их коммерциализация, институциональные условия, научная кооперация, информационная инфраструктура, финансирование.

С 2022 года ситуация почти не изменилась: тогда индекс настроений составил 3,26 балла, а на трехлетний период — 3,50.

Как и в двух предыдущих раундах опроса вузы и научные организации охарактеризовали ситуацию как относительно благополучную по таким направлениям, как взаимодействие науки и общества (3,79 балла), состояние материально-технической базы (3,50) и кадрового потенциала (3,48)

В целом по всем блокам низко оценивают все, что связано с иностранным взаимодействием. К примеру, в отношении кадров ниже трех баллов оценили возможность совместной работы с зарубежными исследователями (2,71), а также привлечение ведущих иностранных ученых (2,15).

С точки зрения материально-технической базы лучше всего организации удовлетворены наличием современной компьютерной техники (4,03 балла). Также высоко оценивают обеспеченность компонентами, реактивами и другими расходными материалами (3,67 балла) и современным научным оборудованием (3,56 балла). При этом, по словам Стрельцовой, многие руководители научных организаций указывали на усложнение поставок импортного научного оборудования и материалов. Возможность таких поставок оценили в 2,48 балла, в 2022 году их оценивали в 2,58 балла.

«Конечно же, это требует дополнительных шагов и мер поддержки по дальнейшему обновлению приборной базы науки и по развитию отечественного научного приборостроения», — считает Стрельцова.

Опрошенные организации также не слишком высоко оценивают доступ к цифровым технологиям и сервисам искусственного интеллекта — ниже трех баллов. Но, отметила Стрельцова, у организаций есть позитивные ожидания по развитию этой сферы в ближайшие годы: активное внедрение российского ПО для науки, включая системы ИИ, а также совершенствование цифровых навыков ученых.

Так, согласно данным опроса, ученые ожидают, что через три года обеспеченность системами ИИ российской разработки можно будет оценить в 3,32 балла по сравнению с текущими 2,60. Обеспеченность специализированным программным обеспечением прогнозируют в 3,38 балла против 2,72, а суперкомпьютерами — в 3,11 против текущих 2,72.