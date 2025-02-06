МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Злоумышленники создают фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, которые сложно отличить от настоящих, и просят авторизоваться через Telegram, предупредили в МВД. Шереметьево призвало пользоваться официальной сетью

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники крадут аккаунты в Telegram через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, предупредили в управлении по борьбе с кибепреступлениями МВД.

В качестве примера в полиции привели аэропорт Шереметьево, где злоумышленники создали точку доступа SVO_Free, которая внешне выглядела как реальная.

При подключении пользователей просили авторизоваться через Telegram. Для этого нужно было отправить в сервисном боте шестизначный код, полученный через СМС. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.

Официальная сеть WI-FI в Шереметьево называется _Sheremetyevo Wi-Fi. Авторизация возможна только через номер мобильного телефона, ее не проводят через Telegram и другие мессенджеры, а также портал «Госуслуги», подчеркивают в аэропорту. В пресс-службе Шереметьево призвали пользователей на территории авиаузла не подключаться к сетям с другими названиями.

В МТС предупреждали, что в случае автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi есть риск стать жертвой атаки Evil twin («Злой близнец») — когда используется поддельная точка доступа, неотличимая от подлинной. Если пользователь вводит на странице авторизации данные для входа в аккаунт, они могут попасть к злоумышленнику. В компании посоветовали отключить опцию автоматического подключения.