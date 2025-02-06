 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Сюжет
Как защититься от мошенников
Злоумышленники создают фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, которые сложно отличить от настоящих, и просят авторизоваться через Telegram, предупредили в МВД. Шереметьево призвало пользоваться официальной сетью
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники крадут аккаунты в Telegram через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, предупредили в управлении по борьбе с кибепреступлениями МВД.

В качестве примера в полиции привели аэропорт Шереметьево, где злоумышленники создали точку доступа SVO_Free, которая внешне выглядела как реальная.

При подключении пользователей просили авторизоваться через Telegram. Для этого нужно было отправить в сервисном боте шестизначный код, полученный через СМС. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.

МВД попросило не открывать в Telegram файл с вопросом: «Это ты на видео?»
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Официальная сеть WI-FI в Шереметьево называется _Sheremetyevo Wi-Fi. Авторизация возможна только через номер мобильного телефона, ее не проводят через Telegram и другие мессенджеры, а также портал «Госуслуги», подчеркивают в аэропорту. В пресс-службе Шереметьево призвали пользователей на территории авиаузла не подключаться к сетям с другими названиями.

В МТС предупреждали, что в случае автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi есть риск стать жертвой атаки Evil twin («Злой близнец») — когда используется поддельная точка доступа, неотличимая от подлинной. Если пользователь вводит на странице авторизации данные для входа в аккаунт, они могут попасть к злоумышленнику. В компании посоветовали отключить опцию автоматического подключения.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Telegram Шереметьево мошенники Wi-Fi МВД
Материалы по теме
Минцифры сообщило, что «Госуслуги» не были затронуты при хакерской атаке
Общество
В Крыму сообщили о массированной атаке хакеров на мобильных операторов
Общество
«Ростелеком» после данных о взломе хакерами заявил об утечке у подрядчика
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Во Владивостоке проверили магазин, где сняли «обед» крысы на прилавкеОбщество, 12:26
Федорищев поговорил с главой РПЛ о коррупции в российском футболеСпорт, 12:20
Власти Крыма объявили выходными несколько религиозных праздниковОбщество, 12:19
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. ИнструкцияPro, 12:12
Умер бывший замглавы российского МИДа Владимир ТитовПолитика, 12:11
Следователи заподозрили родственницу в убийстве экс-мэра СамарыОбщество, 12:04
Клиника «Будь Здоров» начала развитие сети по франшизеРБК Компании, 12:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Депутат назвала условия баланса рабочего времени и роста рождаемостиОбщество, 11:53
Трамп намерен добиться запрета на участие трансгендеров в ОлимпиадеСпорт, 11:52
Carlsberg раскрыла сумму сделки по продаже «Балтики»Вино, 11:50
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в январеНедвижимость, 11:45
Как Китай открылся зарубежным фильмам и стал рынком кинопроката № 1Pro, 11:42
Генпрокуратура подала иск к нефтесервисной компании «Борец»Бизнес, 11:26
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в ШереметьевоОбщество, 11:22