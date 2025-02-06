МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Мошенники крадут аккаунты в Telegram через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, предупредили в управлении по борьбе с кибепреступлениями МВД.
В качестве примера в полиции привели аэропорт Шереметьево, где злоумышленники создали точку доступа SVO_Free, которая внешне выглядела как реальная.
При подключении пользователей просили авторизоваться через Telegram. Для этого нужно было отправить в сервисном боте шестизначный код, полученный через СМС. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.
Официальная сеть WI-FI в Шереметьево называется _Sheremetyevo Wi-Fi. Авторизация возможна только через номер мобильного телефона, ее не проводят через Telegram и другие мессенджеры, а также портал «Госуслуги», подчеркивают в аэропорту. В пресс-службе Шереметьево призвали пользователей на территории авиаузла не подключаться к сетям с другими названиями.
В МТС предупреждали, что в случае автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi есть риск стать жертвой атаки Evil twin («Злой близнец») — когда используется поддельная точка доступа, неотличимая от подлинной. Если пользователь вводит на странице авторизации данные для входа в аккаунт, они могут попасть к злоумышленнику. В компании посоветовали отключить опцию автоматического подключения.
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