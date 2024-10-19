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Технологии и медиа ,  
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В МТС предупредили о хакерской схеме «злой двойник»

В МТС посоветовали отключить автоподключение к Wi-Fi на телефоне
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин посоветовал отключить функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi, чтобы не стать жертвой хакеров. Об этом он сообщил «РИА Новости».

В случае автоматического подключения можно стать жертвой атаки Evil twin («Злой близнец») — атаки с использованием поддельной точки доступа Wi-Fi, которая неотличима от подлинной, пояснил Гатауллин. Иногда при подключении к такой Wi-Fi точке пользователь вводит на странице авторизации данные для входа в аккаунт — так они могут попасть к злоумышленнику.

Гатауллин посоветовал отключить опцию автоматического подключения к известным Wi-Fi сетям, а при запросе на повторную аутентификацию нажать «Забыть сеть» и проверить, нет ли доступных Wi-Fi точек с тем же названием.

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О подобных атаках предупреждают многие компании, которые специализируются на информационной безопасности. Так, «Лаборатория Касперского» отмечает, что «злые двойники» могут оставить на атакованном устройстве вредоносную программу. Эксперты подчеркивают, что такие атаки зачастую проходят незаметно, поскольку поддельные сети выполняют заявленную функцию — дают доступ в интернет.

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хакерская атака МТС Wi-Fi
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