Под завалами отеля в Турции оказались русскоговорящие гиды
После землетрясения под завалами отеля Isias Hotel в Адыямане находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале со ссылкой на профильные турецкие СМИ и источники в туриндустрии страны.
На месте работают спасатели. В АТОР уточнили, что оказавшиеся под обломками гиды — граждане Турции.
«Уже известно минимум о четырех разрушенных отелях — в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше, Антакье. Известно, что в двух из них жили спортивные команды», — говорится в сообщении ассоциации.
Для российских туристов открыта горячая линия. По оценкам аналитической службы АТОР, в Турции могут отдыхать до 45 тыс. россиян, но «все они — вне зоны землетрясений»: около 25-30 тыс. — в Стамбуле, около 12-15 тыс. — в Анталье, а также «до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции».
По последним данным, при землетрясении в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, свыше 12 тыс. пострадали. Разрушено более 5,6 тыс. зданий. Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1,3 тыс.
Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля на юге страны. Последствия толчков затронули десять провинций. Землетрясение стало сильнейшим в истории страны с 1939 года. Днем в центральной части республики произошло повторное землетрясение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.