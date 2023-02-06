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Под завалами отеля в Турции оказались русскоговорящие гиды

АТОР: под завалами отеля в Турции оказались русскоговорящие гиды
Под обломками отеля Isias Hotel в Адыямане оказалась часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков, они граждане Турции

После землетрясения под завалами отеля Isias Hotel в Адыямане находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале со ссылкой на профильные турецкие СМИ и источники в туриндустрии страны.

На месте работают спасатели. В АТОР уточнили, что оказавшиеся под обломками гиды — граждане Турции.

«Уже известно минимум о четырех разрушенных отелях — в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше, Антакье. Известно, что в двух из них жили спортивные команды», — говорится в сообщении ассоциации.

Для российских туристов открыта горячая линия. По оценкам аналитической службы АТОР, в Турции могут отдыхать до 45 тыс. россиян, но «все они — вне зоны землетрясений»: около 25-30 тыс. — в Стамбуле, около 12-15 тыс. — в Анталье, а также «до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции».

По последним данным, при землетрясении в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, свыше 12 тыс. пострадали. Разрушено более 5,6 тыс. зданий. Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1,3 тыс.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
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Фото:Sertac Kayar / Reuters

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Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля на юге страны. Последствия толчков затронули десять провинций. Землетрясение стало сильнейшим в истории страны с 1939 года. Днем в центральной части республики произошло повторное землетрясение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.

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Елена Чернышова
Турция землетрясение АТОР гид
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