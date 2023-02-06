Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек

Число жертв землетрясения в Турции достигло 1762 человек, ранены еще 12 тысяч. Обрушились более 6,8 тыс. зданий, сообщил журналистам гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Орхан Татар.

В стране 6 февраля произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,7, которые привели к разрушениям и жертвам в десяти провинциях. Вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило о третьем, магнитудой 4,5. Афтершоки продолжаются.

