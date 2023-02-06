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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших после землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек

Власти Турции сообщили о более чем 1 тыс. погибших после землетрясения
В Сирии, где землетрясение затронуло северную часть страны, по последним данным, погибли свыше 300 человек и более 1 тыс. пострадали
Фото: Ihlas News Agency / Reuters
Фото: Ihlas News Agency / Reuters

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 1014 человек, передает Yeni Şafak со ссылкой на главу Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнуса Сезера.

Пострадали в общей сложности 7,3 тыс. человек, обрушились более 2,8 тыс. зданий, добавил он.

Землетрясение также затронуло северную часть Сирии: там, по последним данным, погибли свыше 300 человек и более 1 тыс. пострадали.

Число погибших после землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек
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Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее крупнейшей природной катастрофой в истории страны почти за последние 100 лет. В прошлый раз такое серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане. Тогда погибли свыше 30 тыс. человек и более 100 тыс. пострадали.

Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 7,7.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
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Фото:Sertac Kayar / Reuters

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что все государственные службы находятся в состоянии готовности. В стране объявлен режим тревоги четвертого уровня, предусматривающий привлечение международной помощи. Ее Анкаре уже предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО.

Россия заявила о готовности направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76. Президент Владимир Путин выразил соболезнования турецким и сирийским властям. Российские посольства в Турции и Сирии не сообщали, что среди пострадавших есть россияне.

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