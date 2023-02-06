Число погибших при землетрясении в Турции достигло 76

Центр по ЧС Турции: 76 человек погибли и 440 пострадали в результате землетрясения

В Турции в результате землетрясения в юго-восточных провинциях погибли 76 человек, пострадали 440, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Речь идет о жителях городов Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Малатья, Османие, Хатай и Килис.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4:17 в понедельник, 6 февраля, в городе Пазарджык провинции Кахраманмараш. По состоянию на 06:30 было зафиксировано 42 афтершока, самый сильный из которых магнитудой 6,6. В городах обрушились здания, спасатели работают над извлечением людей из-под обломков.

По словам губернатора Кахраманмараша Фарука Джошкуна, ущерб от землетрясения серьезный, точное количество погибших и пострадавших пока оценить невозможно, передает TRT.

В Малатье погибли 23 человека, 420 получили ранения, 140 зданий получили повреждения, заявил губернатор Хулуси Шахин.

В Шанлыурфе погибли не менее 18 человек, 67 пострадали, сказал губернатор Салих Айхан.

В Дьярбакыре погибли шесть человек, пострадали 79, семь зданий обрушились. Такие данные привел глава Дьярбакыра Али Ихсан Су.

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