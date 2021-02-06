Роспотребнадзор напомнил о COVID-тесте для прибывающих в Россию поездом

Прибывающие в Россию по железной дороге должны будут иметь справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. Она должна быть выдана не ранее чем за три дня до въезда в страну

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Всем прибывающим в Россию на поезде нужно будет иметь справку об отсутствии коронавируса, говорится в рекомендациях Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые опубликовал Роспотребнадзор.

В документе сказано, что справка, подтверждающая отрицательный результат теста, должна быть выдана не позже чем за три дня до даты пересечения границы. Исключение составляют дети до пяти лет, члены правительственной делегации при условии возвращения в страну гражданства, члены локомотивных бригад и те, кто связан с перевозками железнодорожным транспортом.

В ЕАЭК также рекомендовали организовать на вокзалах отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, чтобы избежать перекрещивания потоков.

В среду, 3 февраля, было объявлено о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Поезда будут курсировать между Москвой и Минском, а также поезда начнут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, делая при этом остановку в белорусской столице.