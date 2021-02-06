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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор напомнил о COVID-тесте для прибывающих в Россию поездом

Прибывающие в Россию по железной дороге должны будут иметь справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. Она должна быть выдана не ранее чем за три дня до въезда в страну
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Всем прибывающим в Россию на поезде нужно будет иметь справку об отсутствии коронавируса, говорится в рекомендациях Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые опубликовал Роспотребнадзор.

В документе сказано, что справка, подтверждающая отрицательный результат теста, должна быть выдана не позже чем за три дня до даты пересечения границы. Исключение составляют дети до пяти лет, члены правительственной делегации при условии возвращения в страну гражданства, члены локомотивных бригад и те, кто связан с перевозками железнодорожным транспортом.

В ЕАЭК также рекомендовали организовать на вокзалах отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, чтобы избежать перекрещивания потоков.

Минск обязал прибывающих по железной дороге россиян иметь тест на COVID
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В среду, 3 февраля, было объявлено о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Поезда будут курсировать между Москвой и Минском, а также поезда начнут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, делая при этом остановку в белорусской столице.

Одновременно увеличится и число авиарейсов между Минском и Москвой — с трех до пяти в неделю.

Белоруссия уже заявила о том, что въезжающим из России на поезде необходимо будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Результат тестирования должен быть переведен на белорусский язык.

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Частичные ограничения на передвижения между двумя странами были введены в середине марта, а с 30 марта Россия полностью закрыла свои границы.

В начале сентября Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновлять сообщение. С 21 сентября было вновь открыто авиасообщение между странами.

Автор
Мария Лисицына
коронавирус железнодорожное сообщение
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Общество
Между Белоруссией и Россией снова пустят поезда
Общество
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