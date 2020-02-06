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Против замглавы Ступино завели уголовное дело о взятке в 10 млн руб.

По версии следствия, он и глава городского центра закупок через посредника получили 10 млн руб. за контракт на благоустройство. Речь идет о Денисе Фунтикове, которого, как сообщают источники, уволили несколько дней назад
Денис Фунтиков (Фото: stupino_go / VK)

Следователи заподозрили замглавы Ступино во взятке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК по Московской области.

Против замглавы Ступино возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Имя его в сообщении СК не называется. Речь идет о бывшем заместителе главы города Денисе Фунтикове, рассказал РБК депутат города Ступино от «Партии роста» Николай Кузнецов, о задержании Фунтикова также пишут РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

На сайте управления Следственного комитета по Московской области уточняется, что следователи также возбудили уголовное дело против исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок». «По предварительным данным следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 млн руб. за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино», — сообщает СК. Кроме того, уголовные дела возбуждены против посредника в даче взятки и предпринимателей, предположительно давших чиновнику взятку.

Депутат Николай Кузнецов рассказал РБК о совместной операции ГСУ СКР по Мособласти с УФСБ по Подмосковью, которая продолжается с семи утра. В результате нее в регионе начались задержания и обыски в отношении сотрудников администрации городского округа Ступино. Обыски прошли у бывшего замглавы Ступино Дениса Фунтикова, сотрудников МКУ «Ступинский центр закупок». «У всех с самого утра обыски, у Фунтикова в городе Домодедово, где у него частный дом, там работает группа из 20 человек, — сказал Кузнецов, — в рабочем кабинете замглавы Фунтикова, в помещениях МКУ «Ступинский центр закупок». По его словам, Фунтикова и других участников обысков подозревают в получении более 10 млн руб. взятки «в виде отката за исполнение муниципальных контрактов, касавшихся комплексного благоустройства дворовых территорий» в Ступино.

РБК направил запрос в администрацию города Ступино.

В сообщении СК говорится о том, что подозреваемый является заместителем главы городского округа. РЕН ТВ пишет, что Фунтиков был уволен со всех постов накануне. По словам депутата Кузнецова, Фунтикова уволили либо несколько дней назад, либо 4 февраля. На сайте администрации Ступино имя Фунтикова в списке заместителей главы городского округа не указано. В городской администрации он отвечал за управление строительства, управление автодорог, транспорта и связи, а также управление градостроительной деятельности.

В октябре 2019 года сотрудники МВД и ФСБ задержали нескольких сотрудников ОВД по Ступино, в том числе начальника полиции города. Задержание произошло в момент передачи взятки в размере 500 тыс. руб.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Ступино, Московская область
Материалы по теме
Начальника полиции Ступино задержали при получении взятки
Общество
СК завел дело против сотрудников полиции Ступино
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