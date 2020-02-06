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Потанин вышел на первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes

Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, возглавивший в 2019 году российскую часть рейтинга Forbes, опустился на третье место, уступив не только Владимиру Потанину, но и Вагиту Алекперову
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Владимир Потанин (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Богатейшим российским миллиардером по версии журнала Forbes стал владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, свидетельствуют подсчеты экспертов в режиме реального времени. Согласно их данным, за последний день состояние Потанина увеличилось на $461 млн, а капитал совладельца НОВАТЭКа и «Сибура» Леонида Михельсона сократился на $289 млн. В результате Потанин возглавил российскую часть рейтинга Forbes, а Михельсон откатился на третье место, уступив еще и главе и совладельцу ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову.

Увеличение состояния Потанина до $25,1 млрд (в рейтинге 2019 года оно оценивалось всего в $18,1 млрд) Forbes связывает в первую очередь с ростом акций «Норильского никеля». В ходе торгов 6 февраля стоимость бумаги на Московской бирже поднималась до 21,666 тыс. руб., что на 13,4% превышает показатель на конец 2019 года и на 66% — на его начало. Благодаря этому Потанин, которому принадлежит примерно треть акций «Норникеля», сумел подняться на первое место, хотя в ежегодном рейтинге Forbes занимал только шестое.

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Cтоимость акций ЛУКОЙЛа с начала 2020 года выросла на 7%, а с начала 2019-го — на 32%. Состояние Алекперова увеличилось с $20,7 млрд до $25 млрд, от Потанина он отстает на $100 млн.

Состояние Михельсона Forbes в рейтинге 2019 года оценивал в $24 млрд, сейчас — в $24,9 млрд. Существенный прирост налицо, однако, чтобы остаться лидером рейтинга, этого уже недостаточно. В ходе торгов 6 февраля стоимость акций НОВАТЭКа снизилась примерно на 3%.

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Эксперты Bloomberg рассчитывают состояние российских миллиардеров иначе, и в рейтинге Bloomberg Billionaires Index Потанин опережает конкурентов с большим отрывом. По оценке Bloomberg, у него сейчас $30,2 млрд, а у занимающего второе место Алекперова только $23,4 млрд. Состояние Михельсона Bloomberg оценивает в $22,9 млрд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Вагит Алекперов
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