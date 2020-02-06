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Песков назвал материалом для анализа претензии СП к работе министерств

Пресс-секретарь президента заявил о необходимости проанализировать доклад Счетной палаты, в котором говорится, что система стратегического планирования деятельности федеральных ведомств разбалансирована и неэффективна
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Представленные Счетной палатой (СП) данные о низком качестве планирования в федеральных министерствах и ведомствах еще предстоит проанализировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве. Сначала его нужно почитать, достаточно новый материал, поэтому я здесь ничего пока сказать не могу», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают доклад СП (цитата по «РИА Новости»).

В докладе Счетной палаты указано, что в планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина и 74% показателей госпрограмм.

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«Система стратегического планирования деятельности федеральных органов исполнительной власти в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования», — резюмируется в докладе.

В январе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отставка правительства Дмитрий Медведева увеличивает надежды на проведение реформ. Одной из важнейших задач он назвал улучшение качества государственного управления и стратегического планирования. Последнее, по словам Кудрина, в России, по сути, отсутствует.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Счетная палата, правительство
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