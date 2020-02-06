Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Федеральные чиновники неэффективно планируют свою работу, выявила Счетная палата. Министерства не включили в свои планы 45% целевых показателей нацпроектов для исполнения майского указа президента

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств разбалансированна и неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам стратегического аудита показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти (доклад есть у РБК).

В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы.

В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата.

Эффективность стратегического планирования отстает из-за слабого уровня цифровизации в министерствах и ведомствах, а открытость так и не стала основным принципом работы федеральных госслужащих, говорится в отчете.