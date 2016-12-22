Племяннику Тельмана Исмаилова предъявили обвинение в похищении человека

Племяннику бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Зауру Марданову предъявлено обвинение в похищении человека, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Зауру Марданову предъявлено обвинение по п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК России (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)», — сказали в суде.

По данным Басманного суда, во вторник следствие планировало ходатайство об аресте Марданова, однако, как сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева, что заседание об избрании меры пресечения Зауру Марданову перенесли на 20 сентября.

«Рассмотрение отложили на 72 часа, чтобы следствие собрало дополнительные доказательства в обоснование избрания меры пресечения», — пояснила она.

Адвокат Заура Марданова Алексей Смирнов сообщил РБК, что заседание перенесли по просьбе стороны обвинения. «Перенесли на четверг по ходатайству прокурора, он был не готов заявить ходатайство», — сказал он.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что певец Авраам Руссо написал заявление в правоохранительные органы, в котором утверждает, что в 2004 году был похищен в центре Москвы. По данным газеты, было возбуждено уголовное дело и задержан бывший гендиректор ресторана «Прага» Заур Марданов. В его доме прошел обыск.

При этом, как пишет газета, следователи считают организатором похищения основного владельца АСТ Исмаила Тельманова, который финансировал концертную деятельность Руссо, пока между ними не произошел конфликт.

В материалах следствия говорится, что 31 января 2004 года Исмаилов пригласил Руссо поужинать в «Праге», после чего избил певца вместе с Мардановым в своем служебном кабинете. От Руссо потребовали отменить концерты и заключить контракт с Исмаиловым, после чего отвезли на дачу в Апрелевке. Певец согласился выполнить все требования и был отпущен. Адвокат Исмаилова Марина Русакова назвала эту историю абсурдом.