СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдер умер в Москве, пишут 24.kg и АКИpress со ссылкой на близких семьи бывшего главы государства.

Акаеву-младшему было 43 года. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В 1990-е годы Айдар Акаев работал в «Казкоммерцбанке», позже стал советником министра финансов Киргизии. В 2005 году участвовал в парламентских выборах, однако после смены власти в стране, в ходе которой его отец был свергнут, он лишился всех государственных постов и полномочий. Тогда же киргизская генпрокуратура завела на него уголовные дела о расхищении бюджетных средств, финансовых махинациях и присвоении чужого имущества под угрозой применения силы.

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