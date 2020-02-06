Общество , 06 фев, 08:54
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СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдер умер в Москве, пишут 24.kg и АКИpress со ссылкой на близких семьи бывшего главы государства.
Акаеву-младшему было 43 года. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
В 1990-е годы Айдар Акаев работал в «Казкоммерцбанке», позже стал советником министра финансов Киргизии. В 2005 году участвовал в парламентских выборах, однако после смены власти в стране, в ходе которой его отец был свергнут, он лишился всех государственных постов и полномочий. Тогда же киргизская генпрокуратура завела на него уголовные дела о расхищении бюджетных средств, финансовых махинациях и присвоении чужого имущества под угрозой применения силы.
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