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Глава Подольска заявил о стабилизации ситуации с отоплением в Климовске

Глава Подольска: в пострадавшие от аварии дома Климовска начало поступать тепло

Фото: GrArtamonov / Telegram
Фото: GrArtamonov / Telegram
Фото: GrArtamonov / Telegram

В Подольске смогли провести ремонт котельной на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ), из-за аварии в которой у жителей Климовска двое суток не было тепла. Об этом сообщил в телеграм-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

«Специалистам удалось стабилизировать работу котельной «КСПЗ». Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы», — написал он.

Сейчас начинается подключение многоквартирных домов, добавил Артамонов. Он также попросил жителей быть внимательными «при запуске отопления» и следить за батареями. В случае повреждения их отремонтируют или заменят специалисты.

Днем 6 января власти Подольска установили локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Такое решение администрация приняла совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, куда входят сотрудники МЧС и прокуратуры. Артамонов сказал, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий аварии.

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Вечером 5 января Артамонов уже сообщал о частичном восстановлении работы котельной, написав, что один котел из двух запущен, а в дома начало поэтапно поступать тепло. Тогда же он сообщил, что в городе работает полевая кухня, а горожанам, в чьих квартирах нет тепла, доставляют пледы и тепловые пушки.

Проблемы с теплоснабжением в Климовске начались после того, как 4 января прорвало теплотрассу. Кроме того, технические неполадки выявили в работе котла на Климовском специализированном патронном заводе, от которого поступает тепло в микрорайон. Из-за того, что завод — режимный объект, специалисты не сразу смогли приступить к ремонту.

По данным Gismeteo, в Подольске сейчас минус 16 градусов.

Теги
Подольск отопление морозы котел теплоавария энергоавария
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