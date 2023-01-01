Аналитики назвали самые популярные авианаправления у россиян в январе

OneTwoTrip: чаще всего на январь россияне искали перелеты в Москву, Сочи и Стамбул

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Чаще всего россияне для перелетов в январе искали билеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Турцию, следует из исследования сервиса поиска билетов OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РБК.

По данным сервиса, 55% пользователей искали билеты по России. На Москву пришлось 20,5% поисковых запросов, на Сочи — 12,4%, на Санкт-Петербург — 10,9%. Также россиян интересовали перелеты в Минеральные Воды (3,9%), Калининград (2,9%), Казань (2,7%), Екатеринбург и Махачкала (по 2,6%), Уфа (2,5%) и Новосибирск (2,4%).

Среди зарубежных направлений лидировал турецкий Стамбул (12,9% запросов в поиске). Затем идет армянская столица Ереван (6,5%) и тайский остров Пхукет (5,7%). Среди других востребованных направлений (в порядке убывания популярности) — Анталия (Турция), Дубай (ОАЭ), Бангкок (столица Таиланда), Ташкент (столица Узбекистана), Душанбе (столица Таджикистана), Баку (столица Азербайджана), Ош (Киргизия).

OneTwoTrip также назвали среднюю стоимость авиабилетов по данным направлениям. Самым дорогим оказался перелет на Пхукет — 57,8 тыс. руб. Далее идет Бангкок — 49,6 тыс. руб. и Дубай (30 тыс. руб.). Самым недорогим среди заграничных направлений оказался перелет в Ош (12 тыс. руб.). Среди российских городов дешевле всего полететь в Минеральные Воды (6,6 тыс. руб. в среднем), дороже всего — в Новосибирск (9,6 тыс. руб.).