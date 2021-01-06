Зеленский поручил проверить сообщения о контрабанде вакцины от COVID-19

Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от коронавируса. Ранее о «тайном вакцинировании» чиновников и депутатов заявил портал «Обозреватель». По его данным, они заплатили за прививку по €2,5 тыс.

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данные о ввозе в страну контрабандной вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», — заявил Зеленский.

О том, что ряд украинских народных депутатов и высокопоставленных чиновников «тайно вакцинировались» препаратом Pfizer, использование которого Украина пока не разрешала, ранее написал глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, за прививку они заплатили по €2,5 тыс.

Он добавил, что у Киева есть четкий план вакцинации, согласно которому сначала прививки получат люди из групп риска — по возрасту, состоянию здоровья или те, кто по профессии стоит «на передовой в борьбе с COVID». «За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — заключил президент.