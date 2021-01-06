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Зеленский поручил проверить сообщения о контрабанде вакцины от COVID-19

Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от коронавируса. Ранее о «тайном вакцинировании» чиновников и депутатов заявил портал «Обозреватель». По его данным, они заплатили за прививку по €2,5 тыс.
Pfizer PFE $37,31 +0,43% Купить
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данные о ввозе в страну контрабандной вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», — заявил Зеленский.

О том, что ряд украинских народных депутатов и высокопоставленных чиновников «тайно вакцинировались» препаратом Pfizer, использование которого Украина пока не разрешала, ранее написал глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, за прививку они заплатили по €2,5 тыс.

Он добавил, что у Киева есть четкий план вакцинации, согласно которому сначала прививки получат люди из групп риска — по возрасту, состоянию здоровья или те, кто по профессии стоит «на передовой в борьбе с COVID». «За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — заключил президент.

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В своей колонке Бродский заподозрил в «тайной вакцинации» главу комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, вакцину Pfizer завезли на Украину чартерным рейсом. «Скорее всего, ее без растаможки пронесли через «Зал официальных делегаций», прикрываясь паспортом какого-то депутата», — заявил Бродский. Он предложил Шмыгалю и Радуцкому пройти тесты на антитела и, если те будут обнаружены, уйти в отставку.

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Шмыгаль опроверг информацию о своей «тайной вакцинации» и поручил проверить сообщение Минздраву и Службе безопасности. Он напомнил, что Украина только ожидает первую партию вакцин от китайской компании Sinovac Biotech. «Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Радуцкий подозрения в свой адрес назвал бредом и фейком. «Когда в Украине официально появится вакцина — я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать», — заявил он в беседе с порталом «Сегодня».

Автор
Виктория Полякова
вакцина Владимир Зеленский Украина коронавирус Pfizer
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