В России второй день подряд выявили более 24 тыс. заразившихся COVID-19
Суточный прирост заразившихся коронавирусом второй день подряд составил более 24 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев COVID-19 в России достигло 3,3 млн.
Новых заразившихся зарегистрировали во всех регионах страны. Больше всего случаев выявили в Москве — 5,1 тыс. Следом за столицей идут Петербург (3,3 тыс. человек) и Подмосковье (1 тыс.).
В десятку регионов с наибольшим числом заразившихся, выявленных за сутки, также вошли:
- Нижегородская область — 464 человека;
- Воронежская область — 393;
- Ростовская область — 391;
- Свердловская область — 389;
- Хабаровский и Красноярский края — по 320;
- Вологодская область — 310.