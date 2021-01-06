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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд выявили более 24 тыс. заразившихся COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в России составило 3,3 млн человек. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Суточный прирост заразившихся коронавирусом второй день подряд составил более 24 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев COVID-19 в России достигло 3,3 млн.

Новых заразившихся зарегистрировали во всех регионах страны. Больше всего случаев выявили в Москве — 5,1 тыс. Следом за столицей идут Петербург (3,3 тыс. человек) и Подмосковье (1 тыс.).

В десятку регионов с наибольшим числом заразившихся, выявленных за сутки, также вошли:

  • Нижегородская область — 464 человека;
  • Воронежская область — 393;
  • Ростовская область — 391;
  • Свердловская область — 389;
  • Хабаровский и Красноярский края — по 320;
  • Вологодская область — 310.

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Фото:Matt Dunham / AP

Умерли от коронавируса за сутки 445 человек. С начала пандемии оперативный штаб отчитался о 59,9 тыс. летальных исходов. Он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Если добавить и те случаи, когда COVID-19 привел к осложнению смертельных заболеваний или не был обнаружен, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от него, число смертей будет выше. Так, по данным Росстата, за апрель—ноябрь в России было зарегистрировано 116 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

По числу заразившихся COVID-19 — 3,3 млн человек — Россия занимает четвертое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Она расположилась после США (21 млн), Индии и Бразилии (10,3 млн и 7,8 млн соответственно). Всего с начала пандемии в мире зарегистрировали 86,4 млн заразившихся.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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