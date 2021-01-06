В России второй день подряд выявили более 24 тыс. заразившихся COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в России составило 3,3 млн человек. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Суточный прирост заразившихся коронавирусом второй день подряд составил более 24 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев COVID-19 в России достигло 3,3 млн.

Новых заразившихся зарегистрировали во всех регионах страны. Больше всего случаев выявили в Москве — 5,1 тыс. Следом за столицей идут Петербург (3,3 тыс. человек) и Подмосковье (1 тыс.).

В десятку регионов с наибольшим числом заразившихся, выявленных за сутки, также вошли: