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«Девушка Бонда» умерла через день после сообщений о своей смерти

Актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985 года), умерла через день после преждевременных сообщений о своей смерти. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, она умерла на 66-м году жизни в понедельник, 4 января, в одной из больниц Лос-Анджелеса. Врачи сообщили об этом ее партнеру Лэнсу О'Брайену по телефону. В свою очередь он заявил о смерти актрисы ее представителю 3 января.

О смерти Робертс утром 4 января сообщил TMZ со ссылкой на представителя актрисы. Позднее публицист Майк Пингел заявил, что информация о ее смерти не соответствует действительности. По его словам, эти данные ранее были распространены ошибочно. Он отметил, что по состоянию на 10:00 утра 4 января (21:00 мск) Робертс была жива, однако находилась в тяжелом состоянии.

В США умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс
Общество
Таня Робертс

Как сообщало агентство Associated Press, 24 декабря 65-летняя Робертс вышла на прогулку со своими собаками. По дороге домой она упала, впоследствии чего актрису госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Помимо «Вида на убийство», Робертс снялась в еще 40 кинокартинах в жанрах комедии, фэнтези и эротики. Она получила известность после исполнения ролей в фильмах «Повелитель зверей» (1982), «Шина — королева джунглей» (1984), «Почти беременна» (1991). Также Робертс снималась для Playboy и в рекламных роликах.

"Джеймс Бонд" актриса смерть
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