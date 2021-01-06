«Девушка Бонда» умерла через день после сообщений о своей смерти

Актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985 года), умерла через день после преждевременных сообщений о своей смерти. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, она умерла на 66-м году жизни в понедельник, 4 января, в одной из больниц Лос-Анджелеса. Врачи сообщили об этом ее партнеру Лэнсу О'Брайену по телефону. В свою очередь он заявил о смерти актрисы ее представителю 3 января.

О смерти Робертс утром 4 января сообщил TMZ со ссылкой на представителя актрисы. Позднее публицист Майк Пингел заявил, что информация о ее смерти не соответствует действительности. По его словам, эти данные ранее были распространены ошибочно. Он отметил, что по состоянию на 10:00 утра 4 января (21:00 мск) Робертс была жива, однако находилась в тяжелом состоянии.

Как сообщало агентство Associated Press, 24 декабря 65-летняя Робертс вышла на прогулку со своими собаками. По дороге домой она упала, впоследствии чего актрису госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса и подключили к аппарату искусственного дыхания.