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Общество ,  
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Представитель актрисы Тани Робертс опроверг информацию о ее смерти

Информация о смерти американской актрисы и модели Тани Робертс не соответствует действительности. Об этом сообщил агентству Associated Press представитель актрисы, публицист Майк Пингел.

По его словам, информация о смерти актрисы была распространена ранее ошибочно. Представитель актрисы уточнил, что по состоянию на 10:00 утра 4 января (21:00 мск) Робертс была жива, однако находилась в тяжелом состоянии.

Супруг актрисы Лэнс О’Брайен сообщил, что он не смог увидеться со своей женой из-за ограничений, действующих на фоне пандемии коронавируса. В свою очередь, публицист заявил, что ожидает дальнейших новостей о состоянии актрисы.

По данным агентства, 24 декабря 65-летняя женщина вышла на прогулку со своими собаками, однако упала по дороге домой. Впоследствии актрису госпитализировали в Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе и подключили к аппарату искусственного дыхания.

О смерти Тани Робертс накануне сообщило издание TMZ со ссылкой на представителя актрисы.

Умерла сыгравшая девушку Бонда Онор Блэкман
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Онор Блэкман

Таня Робертс сыграла девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985). Также она получила известность после исполнения ролей в фильмах «Повелитель зверей» (1982), «Шина — королева джунглей» (1984), «Почти беременна» (1991).

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