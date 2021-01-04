В США умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс

Таня Робертс (Фото: Suzanne Vlamis / AP)

Актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985), скончалась в США в возрасте 65 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на представителя актрисы. Роль британского агента в «Виде на убийство» сыграл Роджер Мур.

Девушка сыграла в 41 фильме в жанре комедии, фэнтези и эротики. Она принимала участие в съемках шоу «Эти 70-е» и «Ангелы Чарли».

Робертс также снималась для Playboy и в рекламных роликах.