Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали

Татьяна Москалькова сообщила, что ей предстоит небольшая операция, в ближайшее время омбудсмен рассчитывает выписаться из больницы

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова находится в больнице, ей предстоит операция, сообщила она «Московскому комсомольцу».

«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — сказала омбудсмен.

Летом 2021 года Москалькову госпитализировали с коронавирусом.

Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с апреля 2016 года. На этой должности она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком. В апреле 2021-го Госдума переназначила омбудсмена на новый пятилетний срок.

С 2007 по 2016 год Москалькова была депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», входила в президиум Центрального совета партии. В нижней палате она занимала должность зампредседателя комитета по делам СНГ. Впервые в Госдуму Москалькова баллотировалась в 1999 году, ранее работала в МВД, где дослужилась до звания генерал-майора и занимала руководящие должности в правовом управлении.