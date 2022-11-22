Оксфордский словарь впервые выберет слово года путем голосования

Оксфордский словарь английского языка впервые выберет слово года путем общественного голосования между тремя словами. Сообщение об этом размещено на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

«Мы решили доверить последний этап процесса выбора слова года истинным арбитрам языка — людям во всем мире. То, как мы общаемся и развиваем английский язык, влияет на выбор Оксфорда каждый год, но впервые в истории словаря слово 2022 года будет выбрано общественностью», — говорится в сообщении.

В шорт-лист вошли понятия metaverse («метавселенная») и goblin mode («режим гоблина») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»).

Понятия metaverse («метавселенная») показывает, как то будущее, о котором мы говорили, становится обыденным явлением в 2022 году — от гибридной работы в виртуальной реальности до дебатов об этике. Использование этого слова в октябре 2022 года увеличилось в четыре раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, отмечается в сообщении.

Хештег #IStandWith («Я поддерживаю») символизирует «активизм и разъединение». Этот хештег используется для выражения поддержки явления или человека. Его употребление по большей части связано с ситуацией на Украине и судом между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Понятие goblin mode («режим гоблина») — концепция отказа от общественных ожиданий в пользу своих желаний. Появление термина датируется 2009-2010 годом, но стало активно использоваться после того, как человечество начало восстановление после локдаунов из-за пандемии коронавируса по всему миру. Словосочетание стало символизировать отказ от возвращения «к нормальной жизни».

Голосование на сайте уже открыто, оно завершится 2 декабря в 0:01 (3:01 мск).

В 2021 году составители Оксфордского словаря выбрали словом года vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать». Слово vax в том году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.

1 ноября 2022 года британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2022 года permacrisis, образованное из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис). Термин обозначает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

