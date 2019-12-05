Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

По словам Колокольцева, идея снизить порог 10 км/ч не принадлежит его ведомству

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, эту позицию МВД выразило еще в начале этого года на правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет заместитель председателя правительства, сообщает агентство «РИА Новости».

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