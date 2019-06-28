Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост

Влияние старения населения на рост ВВП

«Повышение пенсионного возраста не полностью компенсирует отрицательный эффект сокращения трудоспособного населения на экономику», — заявила РБК директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

Старение населения будет тормозить темпы роста ВВП на 0,23 п.п. в среднем каждый год с 2019-го по 2025-й, несмотря на повышение возраста выхода на пенсию.

п.п. в среднем каждый год с 2019-го по 2025-й, несмотря на повышение возраста выхода на пенсию. В 2026–2035 годах негативное влияние старения населения на экономику России снизится до 0,08 п.п. ежегодно.

п.п. ежегодно. Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22 п.п. к росту ВВП в 2019–2025 годах и 0,15 п.п. в 2026–2035 годах. «Без пенсионной реформы негативный эффект был бы вдвое выше», — подчеркивает Акиндинова.

Без долгосрочных накоплений

Одним из ключевых факторов экономического роста является норма накопления основного капитала — доля инвестиций в ВВП. В развитых странах старение населения оказывает сильный позитивный эффект на уровень сбережений и инвестиций в экономике, отмечает Акиндинова. Пожилые люди в США в большей степени независимы от пенсий благодаря накопленным за всю жизнь активам, привела пример экономист. В странах Западной Европы и в США лучше развиты доступные инструменты накопления и инвестирования, добавила она.

«У граждан России, наоборот, нет долгосрочных сбережений. Во многом — из-за слабого развития негосударственных финансовых институтов, включая негосударственные пенсионные фонды. Поэтому общее старение населения не влияет на динамику сбережений. Норма накопления в России определяется бюджетом и склонностью компаний к инвестициям», — пояснила Акиндинова. Несмотря на существенное сокращение трудоспособного населения, норма накопления основного капитала практически неизменна и составила в среднем 21% ВВП в 1995–2017 годах.

Неравенство в доходах и между регионами

Сложнее оценить эффект повышения пенсионного возраста на производительность труда. Люди старших возрастов работают менее результативно, что должно замедлять темпы экономического роста, продолжила директор Центра развития ВШЭ. «Ранее считалось, что старение однозначно отрицательно влияет на производительность. Сейчас же рассматриваются преимущества и недостатки возрастных работников. Хотя они в меньшей степени восприимчивы к новому, к инновациям, но работодатели ценят в них ответственность и надежность», — подчеркивает Акиндинова.

Молодежь и специалисты в возрасте занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами. При этом существует неравенство в зарплатах между сотрудниками разных возрастов.

Пик зарплаты в России приходится на 30–40 лет, следует из расчетов Центра развития ВШЭ.

У работников более старших возрастов зарплата на 20–30% ниже.

Если дифференциация не изменится, средний уровень официальной зарплаты снизится на 0,8% к 2024 году за счет старения населения.

Специалисты в возрасте окажут положительное влияние на экономический рост, только если будут замещать собой менее производительные виды услуг, резюмировала Акиндинова.

В последние десятилетия старшие поколения были единственным источником пополнения рабочей силы в России, отмечали ранее экономисты Центра трудовых исследований ВШЭ. В этот период на рынок труда вышло небольшое по численности поколение демографической ямы 1990-х годов. Однако, как правило, старшие поколения вынуждены занимать низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места, на которые не идут молодые, отмечали ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС.