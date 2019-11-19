В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

Соответствующий законопроект с изменениями в Налоговый кодекс внесен в Госдуму. По замыслу авторов идеи, инициатива поможет борьбе с нелегальной табачной продукцией

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.

Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс. Авторами законопроекта выступила группа депутатов. Из пояснительной записки к документу следует, что инициатива призвана помочь борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией.

«В отсутствие единого экономически обоснованного ценового порога, ниже которого сигареты не могут быть реализованы потребителям, рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей», — отмечают авторы инициативы. Минимальная цена, по их замыслу, будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющих выявить продукцию нелегального происхождения.

Табачники поддерживают инициативу. В «БАТ Россия» идею назвали «хорошим шагом в борьбе с нелегальной продукцией». «Мы поддерживаем введение минимальной розничной цены (МинРЦ) для сигарет. На наш взгляд, она должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки», — заявила РБК директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова. Она добавила, что введение минимальной цены не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты.