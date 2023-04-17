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При стрельбе в кафе в Подольске пострадали два человека

МВД: мужчина начал стрельбу в ходе конфликта в кафе в Подольске, пострадали двое

В одном из кафе в Подольске между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из его участников начал стрельбу, два человека пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе подмосковного управления МВД.

По данным полиции, конфликт произошел в кафе на Парковой улице. «В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В совершении преступления заподозрили мужчину 1987 года рождения, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

При этом источник РЕН ТВ уточняет, что конфликт произошел в баре «Ерш», пострадали мужчины в возрасте 23 и 30 лет, они получили ножевые ранения.

12 апреля в Щербинке в Новой Москве мужчина открыл стрельбу из травматического оружия и ранил одного человека. В МВД уточняли, что причиной инцидента стал конфликт между группой граждан. После этого стрелявший скрылся с места происшествия на Porsche Cayenne, передавал ТАСС.

По данным телеграм-канала «112», в разыскиваемой машине находились четыре человека с оружием, автомобиль был оформлен на 28-летнего жителя Ингушетии Мусу Ч. Канал писал, что конфликт произошел между рабочими и бригадиром из-за невыплаты денег. Пострадавшим оказался 23-летний строитель из Таджикистана Алишер Холов, его госпитализировали с ранением ноги, уточнял источник «РИА Новости».

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