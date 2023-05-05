МВД: данные о стрельбе по сотрудникам полиции в Москве не соответствуют действительности

МВД опровергло данные о перестрелке между грабителями и полицией в Москве

Информация, что в Москве неизвестные, пытавшиеся ограбить банкомат, открыли огонь по приехавшим на вызов полицейским, не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления (ГУ) МВД по столице.

«Размещенная информация о нападении неизвестных на сотрудников полиции на Профсоюзной улице не соответствует действительности», — сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ Владимир Васенин.

Ранее подобные сообщения распространили телеграм-каналы Baza и Mash. По их данным, стрельба произошла около пяти утра. Полиция выехала на место после того, как сработала сигнализация. Грабители начали перестрелку и затем скрылись.

Каналы отмечали, что пострадавших не было, преступников начали искать.

В конце апреля в полицейских и спасателей стрелял 65-летний житель Санкт-Петербурга. Его соседи пожаловались сотрудникам МВД, что мужчина был «дебоширом». Когда правоохранительные органы и МЧС прибыли на место, пенсионер открыл стрельбу, одного сотрудника МЧС он ранил в плечо. Стрелка обезвредили.