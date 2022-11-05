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Вильфанд спрогнозировал «техногенную гололедицу» в Москве

Гидрометцентр: в Москве 6 ноября ожидается «техногенная гололедица»

Жители Московского региона могут столкнуться с «техногенной гололедицей» на дорогах 6 ноября: осадки тают под теплом выхлопных труб, затем замерзают, когда поток машин ослабевает. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Естественных условий для гололедицы нет, но в воскресенье на отдельных участках трассы может наблюдаться «техногенная гололедица». Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает», — сказал он.

При этом Вильфанд предупредил, что уже в понедельник 7 ноября гололедица может стать природной. В этом тем, по словам метеоролога, прогнозируются ветер и осадки, температура воздуха будет около нуля градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве на следующий день потеплеет до плюс восьми градусов. В темное время суток температура воздуха составит от 0 до плюс пяти. Тишковец напомнил, что обычно метеорологическая зима в Москве начинается 10 ноября.

Теги
Погода Москва погода в Москве Роман Вильфанд гололедица
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