В Москве потеплеет до плюс 8 на следующей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве на следующей неделе потеплеет до плюс 8 градусов, что отложит наступление климатической зимы на неделю-другую, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Североатлантические циклоны повысят градус и принесут с собой пасмурную погоду с осадками в смешанной фазе, к середине недели постепенно переходящими в дожди, когда в темное время суток потеплеет до 0 градусов — плюс 5 градусов, а днем до плюс 3–8 градусов», — отметил эксперт.

Тишковец отметил, что обычно метеорологическая зима в Москве начинается 10 ноября.

Климатическая зима — по терминологии синоптиков период, когда среднесуточные температуры более пяти дней ниже 0 градусов. В России этот период часто не ограничивается зимними месяцами — начинается обычно осенью, а заканчивается весной, в зависимости от географического положения места и особенностей климата.

Ранее Тишковец сообщал, что ночь с 29 на 30 октября стала самой теплой в Москве за последние три четверти века наблюдений. По его словам, температура этой ночью была чуть выше, «чем положено в мае или сентябре», а если бы она поднялась на 1,5 градуса, то соответствовала бы климатической норме июня. Несмотря на это, 30 октября в Москве уже выпал первый снег.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнял, что в европейской части России до середины декабря ожидается переменчивая погода, теплые дни будут чередоваться с холодными. 31 октября эксперт предупредил, что температура до минус 5 градусов ночью и около 0 градусов днем ожидает Московскую, Архангельскую, Орловскую области и большинство других регионов европейской части России в течение рабочей недели.