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Вильфанд спрогнозировал чередование холодной и теплой погоды до декабря

В европейской части России до середины декабря ожидается переменчивая погода, теплые дни будут чередоваться с холодными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции», — заявил Вильфанд.

Метеорологи делят год не на четыре, а на шесть сезонов — к осени, весне и зиме присоединяется предзимье, а лето делится на две части. Главными факторами такого деления по сезонам являются разница температуры между экватором и полюсом, а также различие температуры между океанами и континентами.

Синоптик объяснил, что периоды потепления будут сменяться похолоданием, дождливые дни — сухими, солнечные — облачными. Предзимье, по его словам, является наиболее переменчивым сезоном года на европейской части России, в то время как летом и зимой погода становится устойчивее.

Ранее Вильфанд говорил, что предзимье и похолодание должно было наступить в центральных регионах европейской части России 19 октября, и дни, и ночи будут холодными, температура не поднимется выше 5 градусов.

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