Киселев назвал российское образование «конвейером, создающим недовольных»

Киселев назвал систему образования «конвейером, создающим недовольных», которых особенно много среди студентов и выпускников гуманитарных вузов, считающих, по его мнению, власть несправедливой из-за нереализованных ожиданий

Дмитрий Киселев (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил возникновение протестных настроений в России системой высшего образования, которую он назвал «конвейером, создающим недовольных». Об этом он заявил в программе «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1». Запись опубликована в YouTube телеканала.

Недовольных, по словам Киселева, особенно много среди студентов гуманитарных вузов. Гуманитариев, как считает телеведущий, «слишком много для страны», а процесс их обучения недостаточно «напряжен и насыщен, чтобы уберечь от глупостей».

В качестве примера он привел двух студенток факультета журналистики МГУ «с академическими задолженностями», которые выступают в защиту аспиранта вуза Азата Мифтахова. По словам Киселева, организовать группу поддержки Мифтахова им мешают «хвосты» по учебе. «Просто учиться не хочется, скучно. Куда веселее, как представляется студенткам-гуманитариям, политический активизм», — заявил Киселев.

Он также отметил, что «для кого-то «производство гуманитариев» — бизнес». Для студентов и их родителей обучение в гуманитарных вузах, по мнению телеведущего, — большие затраты и надежда на образование, тогда как для выпускников — «сверхожидание и сверхамбиции». «А потом сверхожидания оборачиваются разочарованием, а сверхамбиции — обидой и недовольством к стране и обществу, мол, ко мне несправедливы, а значит, и общество несправедливо, точнее власть».