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Киселев назвал российское образование «конвейером, создающим недовольных»
Киселев назвал систему образования «конвейером, создающим недовольных», которых особенно много среди студентов и выпускников гуманитарных вузов, считающих, по его мнению, власть несправедливой из-за нереализованных ожиданий
Дмитрий Киселев (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил возникновение протестных настроений в России системой высшего образования, которую он назвал «конвейером, создающим недовольных». Об этом он заявил в программе «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1». Запись опубликована в YouTube телеканала.

Недовольных, по словам Киселева, особенно много среди студентов гуманитарных вузов. Гуманитариев, как считает телеведущий, «слишком много для страны», а процесс их обучения недостаточно «напряжен и насыщен, чтобы уберечь от глупостей».

В качестве примера он привел двух студенток факультета журналистики МГУ «с академическими задолженностями», которые выступают в защиту аспиранта вуза Азата Мифтахова. По словам Киселева, организовать группу поддержки Мифтахова им мешают «хвосты» по учебе. «Просто учиться не хочется, скучно. Куда веселее, как представляется студенткам-гуманитариям, политический активизм», — заявил Киселев.

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Он также отметил, что «для кого-то «производство гуманитариев» — бизнес». Для студентов и их родителей обучение в гуманитарных вузах, по мнению телеведущего, — большие затраты и надежда на образование, тогда как для выпускников — «сверхожидание и сверхамбиции». «А потом сверхожидания оборачиваются разочарованием, а сверхамбиции — обидой и недовольством к стране и обществу, мол, ко мне несправедливы, а значит, и общество несправедливо, точнее власть».

Киселев добавил, что у кого-то недовольство возникает еще до окончания вуза. «Вместо того чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться протестом <...> Итак, выходит, что у нас система высшего образования — конвейер, создающий недовольных», — заключил телеведущий.

Летом этого года в столице прошли массовые протесты из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписях. На несогласованных акциях 27 июля и 3 августа, по разным данным, задержали свыше двух тысяч человек. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках, а также за неуважение к представителям власти. Несколько человек получили реальные сроки, включая студента политологии Высшей школы экономики Егора Жукова, студентов Валерия Костенка и Даниила Конона и других. Преследование двух последних позже прекратили. СК прекратил уголовное дело по статье о массовых беспорядках в отношении Жукова, однако его обвинили в призывах к экстремизму в интернете.

Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России». Изначально Мифтахова задержали по другому делу — об изготовлении найденной в Балашихе взрывчатки, однако позже отпустили без избрания меры пресечения. В октябре две студентки журфака МГУ — Марина Ким и Фариза Дударова — пожаловались на угрозы отчисления со стороны руководства факультета после того, как они анонсировали сбор поручительств в поддержку Мифтахова.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дмитрий Киселев, протесты, студенты
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