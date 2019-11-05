В Петербурге завели дело из-за инцидента с обварившимся кипятком мужчиной

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о халатности после прорыва на теплотрассе на улице Олеко Дундича, в результате которого пожилой мужчина получил термические ожоги. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел 31 октября около одного из домов по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе города. В зоне прорыва трубы оказался проходивший мимо пенсионер. В результате мужчина обварился кипятком. С многочисленными ожогами в тяжелом состоянии его доставили в отделение ожоговой реанимации НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

В результате прорыва теплотрассы без тепла и горячей воды остались два многоквартирных дома, а также кипятком была затоплена проезжая часть, из-за чего было нарушено движение общественного транспорта, писало интернет-издание «Фонтанка».

По данному факту прокуратура организовала проверку.