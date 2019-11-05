В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

Мужчину по фамилии Онуров задержали на юго-западе Москвы по подозрению в подготовке теракта. Его арестовали до 1 января

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В столице задержали подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

По его словам, мужчину задержали в конце прошлой недели на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека).

В свою очередь пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Москвы Иржна Козаева сообщила «Интерфаксу», что некий Талант Онуров был арестован до 1 января. На сайте Мосгорсуда есть информация о деле по ч. 1 ст. 205 УК (теракт), фигурантом которого является Онуров Т.Б. Дело было зарегистрировано судом 3 ноября.