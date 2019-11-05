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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
Мужчину по фамилии Онуров задержали на юго-западе Москвы по подозрению в подготовке теракта. Его арестовали до 1 января
Фото: Robert Michael / DPA / ТАСС

В столице задержали подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

По его словам, мужчину задержали в конце прошлой недели на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека).

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В свою очередь пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Москвы Иржна Козаева сообщила «Интерфаксу», что некий Талант Онуров был арестован до 1 января. На сайте Мосгорсуда есть информация о деле по ч. 1 ст. 205 УК (теракт), фигурантом которого является Онуров Т.Б. Дело было зарегистрировано судом 3 ноября.

Источник «Интерфакса» заявил, что подозреваемый — сторонник радикального ислама, занимавшийся поиском условий и соучастников для осуществления теракта в Москве. «Для этого он подбирал место, где можно было совершить преступление, а также активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства», — сказал собеседник «Интерфакса». По данным агентства, Онурову инкриминируется ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).

РБК направил запрос в пресс-службу ЦОС ФСБ России. В Черемушкинском районном суде не ответили на звонки РБК.

В октябре директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что сотрудникам спецслужб удалось предотвратить 39 терактов, готовящихся на территории России в 2019 году. Помимо этого, спецслужбы ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших нападения в разных регионах России. Они нейтрализовали 679 боевиков, 32 человека удалось нейтрализовать, а 22 — склонить к отказу от террористической деятельности.

Авторы: Константин Нагаев, Гаяна Демурина
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: теракт, задержание, Москва, подготовка теракта
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