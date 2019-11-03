Гидрометцентр допустил рекордные показатели по теплу по итогам года

2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сейчас он находится на втором месте после теплого 2016-го по итогам периода с января по октябрь, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, каждый из последних пяти месяцев был самым теплым за историю измерений. «Июнь был самым жарким за весь период регулярных наблюдений: июль, август, сентябрь. Октябрь, как только что выяснилось, тоже был самым жарким за весь период измерений, то есть примерно за 130 лет», — сказал он.

По словам Вильфанда, текущий год может стать самым жарким, но в то же время есть вероятность, что этого не произойдет: в 2016 году наблюдался феномен Эль-Ниньо — резкое потепление поверхности океана, которое начинается с экваториальных районов Тихого океана, а потом распространяется на весь океан. «Этот поток тепла всегда создавал потепление в атмосфере, а нынешний год уникален тем, что Эль-Ниньо нет, и это значит, что только за счет антропогенного воздействия происходит потепление», — сказал синоптик. «Конечно, есть вероятность того, что этот год выйдет на первое место, но пока определенности нет», — добавил он.

2016 год оказался самым жарким за 137 лет наблюдений, сообщали эксперты Национальной администрации по исследованию океанов и атмосферы США. А 2017 год вошел в тройку самых теплых.