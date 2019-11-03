Синоптики пообещали москвичам «аномальное тепло» 5 ноября

В Москве 5 ноября ожидается аномальное тепло: температура воздуха может побить рекорд 1922 года. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице 5 ноября воздух прогреется до 11–13 градусов выше нуля, а в Московской области — до 9–14 градусов тепла.

«Это аномальное тепло, на десять градусов выше нормы. Мы ожидаем, что будет побит рекорд 1922 года, когда была зафиксирована температура плюс 10,3 градуса», — подчеркнул Тишковец.

Однако, как отметил синоптик, во вторник ожидаются дожди. После 5 ноября столицу ожидает похолодание. В конце недели температура воздуха составит около 5 градусов выше нуля.

Температурные рекорды также ожидаются в Краснодаре и Сочи, где воздух прогреется до 22–24 градусов, а температура воды — до плюс 19 градусов, что позволит ненадолго восстановить купальный сезон.