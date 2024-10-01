Семья актера Ливанова опровергла новость о его госпитализации с инсультом

Василий Ливанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Семья 89-летнего актера и кинорежиссера Василия Ливанова опровергла сообщения о том, что он попал в больницу с инсультом, сообщила РБК его невестка Екатерина Ливанова.

По словам женщины, сейчас с актером и его супругой живет их внучка, дочь Екатерины, которая следит за состоянием здоровья деда.

«В субботу, воскресенье он был дома, совершенно спокойно его дома одного оставляли, потому что сейчас бабушка с внучкой ездят машину покупать ей. По крайней мере, вчера вечером ничего не случилось, она бы мне сказала. Так у него давление, она мне говорила, повышенное давление», — рассказала Ливанова.

РБК обратился за комментарием к супруге Василия Ливанова Елене.

Ранее 1 октября о госпитализации Ливанова с инсультом сообщали телеграм-каналы Baza, Mash и Shot. По их данным, актеру стало плохо 29 сентября и его госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Сейчас он проходит обследование.

По данным Mash, Ливанов уже попадал в больницу с болезнью сердца и сосудов в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили артерии. Перед госпитализацией в этот раз он жаловался на слабость в теле и ногах, одышку, нарушение речи и боли в прооперированных местах. Жена Ливанова сообщила телеграм-каналу, что с актером «все хорошо».

В интервью RT невестка Ливанова также рассказала, что актер получает лечение на дому, около двух недель назад выписался из больницы и у родственников актера нет опасений по состоянию его здоровья. Ливанова добавила, что в целом актер ведет довольно активную жизнь.