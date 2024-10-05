 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Скотланд-Ярд обвинили в скрытии приставаний отца любимого принцессы Дианы

The Guardian: Скотланд-Ярд помогал скрывать домогательства аль-Файеда за взятки
Ведомство обвиняют в том, что некоторые из его сотрудников помогали аль-Файеду преследовать подчиненных, которые обвиняли его в домогательствах. Взятки они получали в том числе товарами из универмага Harrods, пишет газета

Сотрудники британского Скотланд-Ярда за взятки, в том числе товарами из универмага, помогали скрыть последствия домогательств, в которых десятки женщин обвинили египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, сообщила The Guardian со ссылкой на осведомленный источник и документы.

Ведомство, в частности, обвинили в том, что некоторые из его коррумпированных сотрудников помогали аль-Файеду преследовать его подчиненных, в том числе молодую женщину. Последняя, как утверждает The Guardian, отвергла домогательства миллиардера.

Экс-сотрудники SpaceX подали в суд на Маска из-за домогательств
Общество
Илон Маск

Египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед — бывший владелец лондонского универмага Harrods, парижского отеля Ritz и футбольного клуба «Фулхэм». Он умер в августе 2023 года в возрасте 94 лет.

Старший сын аль-Файеда Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода с принцем Чарльзом (ныне — король Карл III). Он погиб вместе с ней в автокатастрофе в августе 1997 года.

Речь идет об Эрмине да Силве — няне детей аль-Файеда, уволенной в 1994 году. Женщина была арестована по сфабрикованным обвинениям в краже после угрозы добиться возбуждения дела о сексуальных домогательствах, пишет The Guardian. Позднее ее освободили без предъявления обвинений.

Как сообщил изданию бывший начальник службы безопасности универмага Harrods, принадлежавшего аль-Файеду, одному из полицейских, обвиняемому в регулярном получении взяток за исполнение желаний предпринимателя, тайно передали мобильный телефон из этого универмага для «облегчения незаконной работы».

Также старший командир полиции Лондона получал большие корзины из Harrods «всякий раз, когда он оказывал особенно большую помощь», пишет газета.

Обвинения во взяточничестве в адрес некоторых сотрудников Скотланд-Ярда содержались еще в 52-страничном письменном заявлении, составленном в 1997 году, однако дело по нему было урегулировано во внесудебном порядке. The Guardian ознакомилась с документом.

Представитель полиции Лондона сказал The Guardian, что ведомство проводит «полную проверку всех существующих обвинений», в отношении Аль-Файеда, о которых было уведомлено, «чтобы убедиться, что не возникнет никаких новых направлений расследования на основе новой информации, которая появилась».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Скотланд-Ярд сексуальные домогательства
Материалы по теме
WSJ узнала о массовых домогательствах и дискриминации на форуме в Давосе
Бизнес
Экс-сотрудники SpaceX подали в суд на Маска из-за домогательств
Общество
В Японии решили борьбой с домогательствами привлечь больше женщин в армию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:22
В Госдуме предложат освободить самозанятых таксистов от мед- и техосмотраТехнологии и медиа, 09:00
Чемпионы рынка с двузначной доходностью: топ-10 акций третьего кварталаИнвестиции, 09:00
Кино на выходные: «Не говори никому» с негостеприимным Джеймсом МакэвоемLife, 09:00
В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбуОбщество, 08:52
Девять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в ГорловкеПолитика, 08:52
Скотланд-Ярд обвинили в скрытии приставаний отца любимого принцессы ДианыОбщество, 08:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской областиОбщество, 08:30
Какая страна почти догнала Турцию по числу поездок россиян. ИнфографикаЭкономика, 08:00
За ночь в трех российских регионах сбили десять украинских дроновПолитика, 07:58
NYT сообщила о желании лидера ХАМАС втянуть Израиль в «большую войну»Политика, 07:50
Путин сообщил о встрече с Рахмоном в Москве «в ближайшие дни»Политика, 07:49
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 07:40
Милей на Генассамблее скопировал речь главного героя «Западного крыла»Политика, 07:26