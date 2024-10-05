Скотланд-Ярд обвинили в скрытии приставаний отца любимого принцессы Дианы

Ведомство обвиняют в том, что некоторые из его сотрудников помогали аль-Файеду преследовать подчиненных, которые обвиняли его в домогательствах. Взятки они получали в том числе товарами из универмага Harrods, пишет газета

Сотрудники британского Скотланд-Ярда за взятки, в том числе товарами из универмага, помогали скрыть последствия домогательств, в которых десятки женщин обвинили египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, сообщила The Guardian со ссылкой на осведомленный источник и документы.

Ведомство, в частности, обвинили в том, что некоторые из его коррумпированных сотрудников помогали аль-Файеду преследовать его подчиненных, в том числе молодую женщину. Последняя, как утверждает The Guardian, отвергла домогательства миллиардера.

Египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед — бывший владелец лондонского универмага Harrods, парижского отеля Ritz и футбольного клуба «Фулхэм». Он умер в августе 2023 года в возрасте 94 лет. Старший сын аль-Файеда Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода с принцем Чарльзом (ныне — король Карл III). Он погиб вместе с ней в автокатастрофе в августе 1997 года.

Речь идет об Эрмине да Силве — няне детей аль-Файеда, уволенной в 1994 году. Женщина была арестована по сфабрикованным обвинениям в краже после угрозы добиться возбуждения дела о сексуальных домогательствах, пишет The Guardian. Позднее ее освободили без предъявления обвинений.

Как сообщил изданию бывший начальник службы безопасности универмага Harrods, принадлежавшего аль-Файеду, одному из полицейских, обвиняемому в регулярном получении взяток за исполнение желаний предпринимателя, тайно передали мобильный телефон из этого универмага для «облегчения незаконной работы».

Также старший командир полиции Лондона получал большие корзины из Harrods «всякий раз, когда он оказывал особенно большую помощь», пишет газета.

Обвинения во взяточничестве в адрес некоторых сотрудников Скотланд-Ярда содержались еще в 52-страничном письменном заявлении, составленном в 1997 году, однако дело по нему было урегулировано во внесудебном порядке. The Guardian ознакомилась с документом.

Представитель полиции Лондона сказал The Guardian, что ведомство проводит «полную проверку всех существующих обвинений», в отношении Аль-Файеда, о которых было уведомлено, «чтобы убедиться, что не возникнет никаких новых направлений расследования на основе новой информации, которая появилась».