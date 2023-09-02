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Умер миллиардер из Египта и отец возлюбленного принцессы Дианы Аль-Файед

Умер египетский миллиардер и экс-владелец универмага в Британии Harrods Мухаммед Аль-Файед

Миллиардер египетского происхождения Мухаммед Аль-Файед, чей сын Додди погиб в автокатастрофе вместе с британской принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление его семьи.

Родственники бизнесмена заявили, что он «мирно скончался от старости» в среду, 30 августа. Похороны прошли в центральной мечети Лондона 1 сентября.

Мухаммед Аль-Файед умер после 26-й годовщины гибели его сына, кинопродюсера Доди Аль-Файеда, который встречался с принцессой Дианой после ее развода с британским королем Карлом III (тогда принцем Чарльзом). 31 августа 1997 года Додди и Диана погибли в аварии в Париже. После их смерти Мухаммед Аль-Файед вел долгую кампанию, утверждая, что автокатастрофа не была несчастным случаем и была организована британскими спецслужбами. Однако французская полиция пришла к выводу, что авария произошла из-за превышения скорости и высокого уровня алкоголя в крови водителя.

Аль Файед родился в Александрии в 1929 году. Он начал свою карьеру с продажи газированных напитков, а затем работал продавцом швейных машин. Затем он занимался бизнесом в сфере недвижимости, судоходства и строительства сначала на Ближнем Востоке, а затем в Европе.

Переехав в Лондон в 1960-х годах, Аль-Файед сблизился с членами британской королевской семьи, приобрел отель Ritz в Париже в 1979 году и один из крупнейших универмагов в Великобритании Harrods в 1985 году. В 1997 году бизнесмен купил футбольный клуб Fulham за £6,25 млн.

В 2010 году Аль-Файед продал Harrods компании Qatar Holdings, а спустя три года продал футбольный клуб Fulham американскому бизнесмену Шахиду Хану.

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В рейтинге Sunday Times за 2021 год сообщалось, что состояние Аль-Файеда и его семьи составляет около £1,7 млрд.

Теги
Великобритания Египет миллиардер Диана Уэльская
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