В Думу внесли законопроект о программах адаптации заключенных

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект «О пробации» — об адаптации заключенных как во время отбытия наказания, так и после. В Минюсте уверены, что такая мера позволит снизить уровень рецидива преступлений

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В четверг, 10 ноября, на рассмотрение Государственной думы внесли законопроект «О пробации». Он размещен на сайте нижней палаты.

Первоначальная версия проекта была внесена Минюстом в июле, а затем дорабатывалась в процессе согласования с ведомствами с учетом замечаний правового управления президента, Верховного суда и органов исполнительной власти.

Законопроект появился после того, как в декабре 2021 года члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) подготовили доклад о выявленных нарушениях во ФСИН. Они проинспектировали российские колонии и собрали материалы о насилии над заключенными и состоянии уголовно-исправительной системы. Итоги доклада обсудили на ежегодной встрече членов СПЧ с президентом.

В январе на рабочей встрече с министром юстиции Константином Чуйченко президент сообщил, что у авторов доклада было много вопросов к Минюсту. Чуйченко доложил Путину, что в деятельности уголовно-исправительной системы он видит всего две проблемы — высокий уровень рецидива преступлений и необходимость развития исправительных центров.

Тогда же министр сказал, что для решения первой в министерстве разработали проект закона о пробации. По его словам, уровень рецидива составляет около 44%, то есть из 100 тыс. человек примерно 44 тыс. опять пойдут в места лишения свободы. Ежегодно из мест лишения свободы освобождаются около 100 тыс. человек. «При этом зачастую эти люди не подготовлены к жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи», — сообщил министр.

О чем говорится в законопроекте

В законопроекте указано, что он направлен на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных на этапе отбывания наказания и после освобождения. Документом предусмотрены три вида пробации.

Первая — исполнительная, проводится для получивших наказание, не связанное с изоляцией от общества, включает в себя работу психологов и консультантов.

Вторая — пенитенциарная, распространяется на осужденных, находящихся в учреждениях ФСИН, и на тех, кто готовится к освобождению. Этот вид пробации рассчитан на социальную и психологическую помощь, воспитательную работу с осужденными. Подготовка к освобождению будет осуществляться за девять месяцев до истечения срока. Осужденному в случае, если его признают нуждающимся в социальной адаптации, помогут в трудовом и бытовом устройстве. Это предусматривает помощь в получении профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих. Окажут содействие в получении высшего образования. Также освободившимся могут оказать помощь в получении индивидуального номера налогоплательщика, полиса обязательного медстрахования, помогут оформить паспорт или пенсионное удостоверение. Вышедшего на свободу обеспечат бесплатным проездом к месту жительства, продуктами питания и деньгами. «При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее приобретение обеспечение одеждой будет производиться за счет бюджета», — говорится в проекте закона.

Третья — постпенитенциарная, применяется для освободившихся, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и включает в себя работу «субъектов пробации»: медицинских, образовательных и иных организаций, которые будут помогать с трудоустройством, получением социального обслуживания, общего (среднего профессионального) образования, а также с прохождением профессионального обучения, повышением квалификации, выбором медицинской организации и получением полиса обязательного медицинского страхования.

Все три вида пробации будут осуществляться по заявлению самого осужденного. В первом варианте проекта исполнительная пробация должна была проводиться по решению суда.

В переписке ведомств, которая входит в пакет законопроекта, отмечено, что реализация системы пробации не потребует дополнительной штатной численности и средств бюджета. Вопрос комплектования уголовно-исполнительных инспекций будет решен за счет перераспределения штатной численности между исправительными учреждениями и уголовно-исправительными инспекциями, отмечено в документе. Также в нем сказано о появлении центров пробации — спецорганизаций, создаваемых для оказания помощи освободившимся.

По индивидуальной программе

Для участников пробации будут разрабатывать индивидуальные программы. «Ее содержание зависит от жизненных обстоятельств и характера личности», — говорится в документе. В программу может входить консультирование по тем или иным вопросам, восстановление социально полезных связей, оказание психологической помощи или помощи в получении пособия по безработице, пенсионного обеспечения и так далее.

Авторы проекта считают, что важный момент пробации — это трудоустройство вышедших на свободу. В письме руководителя Федеральной службы по труду и занятости в адрес замминистра юстиции, которое входит в пакет документов законопроекта, говорится, что между Рострудом и ФСИН действует соглашение о взаимодействии по вопросам трудоустройства освобождающихся из мест лишения свободы. В рамках соглашения на единой цифровой платформе «Работа в России» существует опция для сотрудников ФСИН, позволяющая им формировать резюме осужденных и осуществлять поиск подходящих им вакансий до момента освобождения. Сведения, предоставляемые сотрудниками ФСИН, направляются работодателям на единую цифровую платформу и в органы службы занятости.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева уверена, что пробация — большой плюс для уголовно-исполнительной системы. «Люди, которые освобождаются никому не нужны, сейчас мир так быстро меняется, что они становятся вычеркнутыми из нормальной жизни, те кто сел 10 лет назад не знают, что такое банковская карта, что такое госуслуги, — говорит Меркачева, — самое главное, их никто не хочет брать на работу, и они теряют жилье, очень быстро теряют, так как не оплачивают счета. Человек, который выходит в никуда, часто идет на совершение повторного преступления, чтобы вернуться в привычный ему мир». Меркачева отметила, что эффективность системы будет зависеть от того, как она будет реализована.

С ней согласна юрист организации «Русь сидящая» (фонд включили в реестр НКО-иноагентов) Алена Савельева. «Идея создания системы пробации очень хорошая, — говорит она, — в разных странах она показала эффективность: рецидив снижается». Изначально выглядит все интересно, вопрос в том, как это будет реализовано на практике. То что предлагает Минюст — это, по сути, то, чем занимается наша организация, отметила юрист. «Было бы классно, если бы государство в этом поучаствовало», — считает она.

Плюс в том, что к пробации будут привлечены общественные объединения. «Вопрос в том, как это будет выглядеть на практике, какие организации будут допущены, если это будет НКО, то будут ли ограничения к иностранным агентам. В любом случае общество лучше, чем государство знает, как работать с этой категорией граждан», — считает Савельева.

В тоже время она отметила, что есть вопросы к тем, кто непосредственно будет заниматься пробацией. «ФСИН не может выполнять социальные или благотворительные функции, — считает юрист фонда, — нужны люди из других организаций, в противном случае пробация может стать вторым надзором.