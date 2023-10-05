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Инженера из «оборонки» арестовали за веб-магазин с военной контрабандой

ФТС задержала инженера предприятия ОПК за онлайн-магазин с военной контрабандой
Москвич отправил в страны Европы, в США и Японию более 500 посылок на 31 млн руб., включая модульные разгрузочные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов и камуфляжные ранцы

Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Инженера одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из Москвы посадили под домашний арест по подозрению в организации контрабанды военной продукции, сообщает в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба (ФТС).

Мужчина задержан, против него возбуждено 12 уголовных дел о контрабанде.

По данным ФТС, москвич отправил в страны Европы, в США и Японию более 500 посылок на 31 млн руб., включая транспортные модульные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки и светосигнальные фонари.

Он действовал вместе с подельником, тоже уроженцем Москвы, который сейчас живет в Великобритании.

«Инженер создал интернет-магазин. Через него в течение двух лет товары военного назначения российского и советского образца продавали зарубежным заказчикам», — говорится в сообщении.

Сообщник принимал заказы и оплату. В некоторые посылки отправители вкладывали записки против военных действий на Украине, утверждают в ведомстве.

Служащие таможни при обысках в квартирах, машине и загородных домах инженера обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг о немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацисткой символикой, сказали в ФТС.

В сентябре Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Его признали виновным в организации поставок российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения в США. ФСБ считает, что Кабанов действовал по заданию американских спецслужб.

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Теги
Елена Чернышова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФТС контрабанда военная продукция
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