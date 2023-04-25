На жителя Крыма завели дело за контрабанду панелей для бронежилетов в Японию

На жителя Крыма завели дело за контрабанду деталей бронежилетов в Японию

В отношении 22-летнего жителя Симферополя, который отправлял в Японию посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления.

«При оформлении отправлений было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако компетентные органы подтвердили военный характер груза», — говорится в сообщении. Таможенники перехватили две посылки с бронепанелями.

В квартире мужчины провели обыск, в ходе которого были обнаружены другие военные товары, которые, вероятно, также готовились к отправке за границу. Среди них: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения.

По данному факту было возбуждено два дела по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда иного вооружения). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

В конце января ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения с территории Украины в Белгородской области. Один из предпринимателей Шебекинского района был причастен к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 млн руб.

Мужчина поставлял товары в рамках госконтракта в интересах Минобороны России в одно из предприятий ОПК под видом самостоятельно изготовленных.