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Россияне назвали размер достойной зарплаты учителя

Superjob: россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. руб. в месяц
По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата учителей в Москве составила 125 тыс. руб., во всей России — 63,6 тыс. руб.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Достойная зарплата учителя должна составлять 95 тыс. руб. в месяц, считают россияне, опрошенные Superjob.

Исследование, результаты которого есть у РБК, было проведено 1-4 октября среди 1,6 тыс. россиян в 379 населенных пунктах во всех округах страны.

95 тыс. руб. — это средняя величина зарплаты, которую называли участники опроса. По мнению 28% респондентов, учителям должны платить от 50 до 80 тыс. руб. в месяц. 23% россиян считают достойной зарплату в 80—100 тыс. руб., еще 17% — от 100 до 150 тыс. руб.

Самые высокие зарплатные ожидания оказались в Москве (125 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (100 тыс. руб.).

По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тыс. руб. Больше всего в среднем получали педагоги на Чукотке (161 тыс. руб.) и в Ямало-Ненецком автономном округе (156 тыс.). Самый низкий показатель — 21,5 тыс. — в Карачаево-Черкесии, на втором с конца месте находится Ингушетия с зарплатой 30,3 тыс.

В Москве, сообщал Росстат, средняя зарплата учителей в январе-июне составила 135 тыс. Иную оценку привело российское правительство: 144,8 тыс. руб. По данным кабмина, за 2022 год учителя в столице в среднем получали 126,7 тыс. руб., за 2021 год — 123,1 тыс. руб., за 2020 год — 117,9 тыс. руб.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
заработная плата учителя соцопрос Superjob средняя зарплата
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