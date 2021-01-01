Путин поддержал идею продлить скидку в 30% на оплату пошлин на госуслугах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить льготы на оплату госпошлин через портал госуслуг. Об этом глава государства заявил на онлайн-форуме волонтеров «Единой России».

«Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. И в современных условиях надо продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — ответил президент на предложение одного из волонтеров.

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