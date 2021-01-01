Экономика , 14 дек, 14:11
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Путин поддержал идею продлить скидку в 30% на оплату пошлин на госуслугах
Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить льготы на оплату госпошлин через портал госуслуг. Об этом глава государства заявил на онлайн-форуме волонтеров «Единой России».
«Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. И в современных условиях надо продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — ответил президент на предложение одного из волонтеров.
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