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МВД объяснило остановку концерта Anacondaz в Перми

Инцидент произошел 23 июля, тогда полицейские поднялись на сцену и потребовали от артистов и зрителей покинуть клуб. В МВД пояснили, что в здании были обнаружены нарушения норм пожарной безопасности
Фото: https://vk.com/anacondaz
Фото: https://vk.com/anacondaz

Полиция вмешалась в проведение концерта группы Anacondaz в Перми в июле и прекратила его в самом начале, так как в клубе, где он проходил, были выявлены нарушения пожарной безопасности, сообщила представитель управления МВД по Перми, пишет «Коммерсант».

Концерт проходил в клубе «Мичурин» 23 июля. После четырех сыгранных музыкантами песен на сцену поднялись сотрудники полиции, которые потребовали прекратить мероприятие и обязали группу и зрителей покинуть клуб.

Как сообщила представитель пермского УМВД, полицейские обязаны выезжать на каждое массовое мероприятие и проверять его на наличие нарушений. Прибыв в «Мичурин», сотрудники МВД, по ее словам, выявили нарушения правил пожарной безопасности: плотность людей превышала установленную норму (1 человек на 1 кв. м), выходы из помещения были заблокированы. По словам представителя МВД, метраж помещения «был явно ненадлежащим».

Anacondaz сообщили об отмене концерта в Екатеринбурге по требованию МВД
Политика
Группа Anacondaz

«Обнаружив указанные нарушения, сотрудники полиции стали требовать от граждан покинуть помещение в целях безопасности. Никаких противозаконных действий ими допущено не было. Все происходило в рамках закона и во благо граждан — зрителей и артистов», — пояснила она.

В региональном управлении МВД сообщили, что последующая проверка подтвердила нарушения в «Мичурине», а владельца помещения Алексея Протченко привлекли к административной ответственности.

В середине сентября Протченко сообщал, что клуб закрылся, но временно, и планирует возобновить работу через пару месяцев. «Устраним некоторые пожарные и другие недочеты, проведем небольшой технический ремонт», — уточнял он.

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Организатор концертных туров Anacondaz ООО «Инвизибл Промо» подал иск в Арбитражный суд Перми с требованием возместить убытки — из-за того, что концерт не был завершен, организатор не выплатил артистам вознаграждение в размере 255 тыс. руб. Ответчиком указана полиция.

Певица Дора из «списка запрещенных артистов» сообщила о переносе концерта
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Дора

Примерно в то же время по требованию МВД был отменен концерт Anacondaz в Екатеринбурге. За неделю до проведения мероприятия в одном из клубов города организаторы получили письма от МВД и Минкультуры о том, что концерт не согласован. Выступление перенесли на другую площадку, однако перед началом туда прибыли сотрудники полиции и запретили его проведение.

Группа также подала иск в суд.

В начале июля «Фонтанка» писала, что в среде промоутеров и организаторов концертов существует «список запрещенных артистов», которые попали в него за критику военной операции на Украине.На тот момент в списке было 37 фамилий, в том числе Anacondaz.

В Кремле заявляли, что не знают о «черных списках» исполнителей. «Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — пояснял тогда представитель президента Дмитрий Песков.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Пермь МВД концерт пожарная безопасность
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