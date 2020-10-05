Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании

Суд приговорил бизнесмена из Ростова-на-Дону Алексея Кузнецова к трем годам условно по делу о незаконной банковской деятельности. Кузнецов в 2018 году вернулся в Россию в качестве члена «лондонского списка» Бориса Титова

Предприниматель из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов получил три года условно по обвинению в создании преступной группы, обналичившей около 96 млн руб. Такой приговор вынес Ленинский суд Ростова-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. РБК направил запрос в суд.

В 2018 году Алексей Кузнецов вернулся с Кипра в качестве члена «лондонского списка» Титова. Это список бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину; бизнес-омбудсмен гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста. Кузнецов был четвертым по счету членом списка, который вернулся в Россию.

Кузнецов был гендиректором консалтингового центра «Агро-Информ» и компании «Альянс-Агро». Уголовное дело против него возбудили в мае 2017 года. Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области считало, что Кузнецов, не имея лицензии на банковские операции, создал в Ростове-на-Дону «организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц». Компании, учредителем которых он был, создавались изначально с целью стать площадкой для обналичивания, полагали в полиции.

Так, в январе—марте 2017 года компании «Югпродукт» и «Международная зерновая компания — Юг» по подложным договорам перечислили юрлицам Кузнецова 96,16 млн руб., которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета, при этом бизнесмен получил комиссию 3–5%, считало следствие.