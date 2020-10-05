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Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании

Суд приговорил бизнесмена из Ростова-на-Дону Алексея Кузнецова к трем годам условно по делу о незаконной банковской деятельности. Кузнецов в 2018 году вернулся в Россию в качестве члена «лондонского списка» Бориса Титова

Предприниматель из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов получил три года условно по обвинению в создании преступной группы, обналичившей около 96 млн руб. Такой приговор вынес Ленинский суд Ростова-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. РБК направил запрос в суд.

В 2018 году Алексей Кузнецов вернулся с Кипра в качестве члена «лондонского списка» Титова. Это список бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину; бизнес-омбудсмен гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста. Кузнецов был четвертым по счету членом списка, который вернулся в Россию.

Кузнецов был гендиректором консалтингового центра «Агро-Информ» и компании «Альянс-Агро». Уголовное дело против него возбудили в мае 2017 года. Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области считало, что Кузнецов, не имея лицензии на банковские операции, создал в Ростове-на-Дону «организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц». Компании, учредителем которых он был, создавались изначально с целью стать площадкой для обналичивания, полагали в полиции.

Так, в январе—марте 2017 года компании «Югпродукт» и «Международная зерновая компания — Юг» по подложным договорам перечислили юрлицам Кузнецова 96,16 млн руб., которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета, при этом бизнесмен получил комиссию 3–5%, считало следствие.

Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию
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<p>Основатель холдинга &laquo;Марта&raquo; Георгий Трефилов был объявлен в международный розыск в 2010 году по обвинению в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб. <a href="https://www.kommersant.ru/doc/1541979">По данным следствия</a>, получая кредиты, Трефилов представлял в качестве залога имущество, которое либо уже было заложено, либо ему не принадлежало. Сам Трефилов называет претензии к себе необоснованными, а также <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2013/08/28/56c1133e9a7947299f72deac">утверждает</a>, что имел место рейдерский захват его бизнеса.</p> <p>В 2013 году британским судом <a href="https://ria.ru/world/20130503/935748899.html">был приговорен</a> к полутора годам условно за использование поддельных документов.</p>

Кузнецов не признавал вину, сказали РБК в пресс-службе Титова. Его адвокаты настаивали, что речь шла не о фиктивных договорах и обналичивании, а о реальной хозяйственной деятельности, связанной с поставками сельхозпродукции, а за комиссию за обналичивание следствие приняло обычную торговую надбавку.

«Лондонский список» был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Перечень был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. По состоянию на лето 2020 года в списке было более 50 человек, уже вернулись 12 человек.

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Суды вынесли приговоры пяти членам списка, считая Кузнецова, все получили условные сроки, сказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Первый из вернувшихся бизнесменов Андрей Каковкин через год после возвращения получил реальный срок в три года колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб. Впоследствии срок Каковкину заменили на условный. Другие уже осужденные члены списка — гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким, топ-менеджер калужской компании «Юниторг» Леонид Кураев и бывший зампред губернатора Свердловской области Сергей Капчук, при этом последний был амнистирован. 

В июне сотрудники МВД прямо в аэропорту задержали бывшего гендиректора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, которому вменяется хищение 395 млн руб. На следующий день суд его арестовал. Зотов был освобожден из-под стражи, после того как президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться с арестом члена «лондонского списка».

Автор
Маргарита Алехина
Борис Титов обналичивание
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