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Общество ,  
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Минстрой отверг опасения из-за передачи реставрации строителям

В ведомстве подчеркнули, что все работы будут вестись в сотрудничестве с Министерством культуры. Ранее архитекторы и реставраторы попросили Путина оставить реставрацию в ведении Минкультуры и не передавать Минстрою
Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Все реставрационные работы после передачи в ведомственное подчинение Минстрою соответствующих учреждений будут выполняться в тесном контакте с Министерством культуры, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Так в ведомстве ответили на опасения архитекторов и реставраторов о том, что переход учреждений в ведомство Минстроя негативно скажется на отрасли.

«<...> Все реставрационные работы будут осуществляться в тесном контакте со специалистами из Министерства культуры, а потому ухудшения ситуации в реставрационной сфере не ожидается», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что передача ведомственного подчинения Минстрою казенных учреждений, которые занимаются сохранением памятников архитектуры, закреплена распоряжением правительства от 21 августа № 2153-р.

Архитекторы пожаловались Путину на идею передать реставрацию строителям
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По нему в ведении Минстроя окажутся шесть казенных учреждений: московские ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту», ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы», ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» и петербургское ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Это службы заказчиков строительства объектов самого Минстроя, а также Минкультуры, Минздрава, Минобрнауки, Минспорта и ФНС.

Согласно документу, Минстрою дается два месяца на то, чтобы реализовать распоряжение правительства, которое вступило в силу 1 октября.

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Своим распоряжением правительство начало подготовку к созданию единого госзаказчика, который будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. Его создание прописано в законопроекте Минстроя, ведомство предлагает создать компанию до 1 января 2021 года. Предполагается, что для этого шесть заказчиков из распоряжения правительства объединят в одно юрлицо.

Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд
Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Единый заказчик будет отвечать только за объекты гражданского строительства, уточнял представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

Помимо этого планируется, что в его функции войдут не только заказы в сфере строительства, но и в сферах проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий.

После публикации законопроекта Минстроя, архитекторы и реставраторы обратились к президенту Владимиру Путину. Они направили ему письмо, в котором подчеркнули, что реставрация сохраняет «материал и форму памятника как подлинного исторического свидетельства» и не направлена на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства».

«Основная угроза состоит в сращивании принципиально разных видов деятельности — строительства и реставрации», — указали авторы письма.

Они считают, что это может привести к гибели реставрационной школы, а вслед за ней — памятников. Специалисты попросили главу государства сохранить реставрацию в ведении Минкультуры.

Авторы
Надежда Федорова, Мария Лисицына
Минстрой реставрация архитектура памятники архитектуры
Материалы по теме
Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд
Бизнес
Архитекторы пожаловались Путину на идею передать реставрацию строителям
Общество
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