Минстрой отверг опасения из-за передачи реставрации строителям

По нему в ведении Минстроя окажутся шесть казенных учреждений: московские ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту», ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы», ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» и петербургское ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Это службы заказчиков строительства объектов самого Минстроя, а также Минкультуры, Минздрава, Минобрнауки, Минспорта и ФНС.
Согласно документу, Минстрою дается два месяца на то, чтобы реализовать распоряжение правительства, которое вступило в силу 1 октября.
Своим распоряжением правительство начало подготовку к созданию единого госзаказчика, который будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. Его создание прописано в законопроекте Минстроя, ведомство предлагает создать компанию до 1 января 2021 года. Предполагается, что для этого шесть заказчиков из распоряжения правительства объединят в одно юрлицо.
Единый заказчик будет отвечать только за объекты гражданского строительства, уточнял представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.
Помимо этого планируется, что в его функции войдут не только заказы в сфере строительства, но и в сферах проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий.
После публикации законопроекта Минстроя, архитекторы и реставраторы обратились к президенту Владимиру Путину. Они направили ему письмо, в котором подчеркнули, что реставрация сохраняет «материал и форму памятника как подлинного исторического свидетельства» и не направлена на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства».
«Основная угроза состоит в сращивании принципиально разных видов деятельности — строительства и реставрации», — указали авторы письма.
Они считают, что это может привести к гибели реставрационной школы, а вслед за ней — памятников. Специалисты попросили главу государства сохранить реставрацию в ведении Минкультуры.
Авторы
Надежда Федорова, Мария Лисицына