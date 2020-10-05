Минстрой отверг опасения из-за передачи реставрации строителям

В ведомстве подчеркнули, что все работы будут вестись в сотрудничестве с Министерством культуры. Ранее архитекторы и реставраторы попросили Путина оставить реставрацию в ведении Минкультуры и не передавать Минстрою

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Все реставрационные работы после передачи в ведомственное подчинение Минстрою соответствующих учреждений будут выполняться в тесном контакте с Министерством культуры, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Так в ведомстве ответили на опасения архитекторов и реставраторов о том, что переход учреждений в ведомство Минстроя негативно скажется на отрасли.

«<...> Все реставрационные работы будут осуществляться в тесном контакте со специалистами из Министерства культуры, а потому ухудшения ситуации в реставрационной сфере не ожидается», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что передача ведомственного подчинения Минстрою казенных учреждений, которые занимаются сохранением памятников архитектуры, закреплена распоряжением правительства от 21 августа № 2153-р.