Власти запустили процесс создания единого строительного госзаказчика

Минстрой разработал законопроект о создании ранее анонсированного единого государственного заказчика в сфере строительства. Новая госкомпания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб. в ближайшие три года

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К началу следующего года в России планируют создать новую госкомпанию, которая будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. Это следует из разработанного Минстроем проекта закона «О повышении эффективности использования капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минстрой предлагает создать новую публично-правовую компанию «Единый государственный заказчик в сфере строительства» не позже 1 января 2021 года. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 8 октября.

В законопроекте указано, что он не распространяется на строительство объектов транспортной инфраструктуры и безопасности государства. Речь идет о едином заказчике объектов только гражданского строительства, уточнил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

РБК направил запрос в Минстрой.

В функции новой госкомпании войдут заказы не только в сфере строительства, но и в сфере проектирования, капремонта, реконструкции и реставрации, указано в сводном отчете Минстроя о законопроекте.