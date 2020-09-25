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Бизнес ,  
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Власти запустили процесс создания единого строительного госзаказчика

Минстрой разработал законопроект о создании ранее анонсированного единого государственного заказчика в сфере строительства. Новая госкомпания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб. в ближайшие три года
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

К началу следующего года в России планируют создать новую госкомпанию, которая будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. Это следует из разработанного Минстроем проекта закона «О повышении эффективности использования капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минстрой предлагает создать новую публично-правовую компанию «Единый государственный заказчик в сфере строительства» не позже 1 января 2021 года. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 8 октября.

В законопроекте указано, что он не распространяется на строительство объектов транспортной инфраструктуры и безопасности государства. Речь идет о едином заказчике объектов только гражданского строительства, уточнил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

РБК направил запрос в Минстрой.

В функции новой госкомпании войдут заказы не только в сфере строительства, но и в сфере проектирования, капремонта, реконструкции и реставрации, указано в сводном отчете Минстроя о законопроекте.

В России появится единый строительный госзаказчик. Что это значит
Недвижимость
Фото:Сергей Ермохин/ТАСС

О планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства Хуснуллин заявлял в августе: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев. Хуснуллин также уточнял, что единый госзаказчик в ближайшие три года будет отвечать за проекты с объемом финансирования около 300 млрд руб.

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Правительство начало подготовку к созданию единого госзаказчика, запустив передачу в ведение Минстроя федеральных госучреждений, отвечающих за строительство объектов по заказу министерств и ведомств. В частности, в августе было решено передать в ведение Минстроя учреждения — заказчики строительства объектов Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минспорта и ФНС.

Автор
Надежда Федорова
строительство недвижимость Минстрой госзаказы
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