Архитекторы пожаловались Путину на идею передать реставрацию строителям

Подписанты попросили Путина сохранить реставрацию как отрасль под руководством профильного ведомства — Минкультуры. По мнению авторов, передача реставрации стройкомплексу приведет к подмене специалистов-реставраторов представителями строительных профессий, а впоследствии — к гибели реставрационной школы, а вслед за ней и памятников. «Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей, из-за которых полностью утрачивается историческая ценность древних зданий», — отмечают они.
Передача реставрации в Минстрой, о которой идет речь в законопроекте, противоречит традиции советской реставрации, ее курировал Наркомат просвещения отметил Баталов. По его мнению, если реставрацию передадут Минстрою, на нее распространится подход, применяемый к новому капитальному строительству: сроки, освоение капиталовложений, освоение объемов. «В конце концов будут применяться те же удешевленные расценки, которые погубят реставрацию», — считает специалист.
Баталов подчеркнул, что реставрация — отдельная область научного высокотехнологичного творчества, и реставратор, в отличие от строителя, пытается сохранить здание при любом его техническом состоянии. Он добавил, что обращение Путину — «это борьба не против Министерства строительства, это попытка спасти реставрацию как самостоятельную область деятельности».
«Всех реставраторов волнует, что уже больше 10 лет не менялись расценки на реставрационные работы, что в реставрации начинают доминировать организации общестроительного профиля. У нас уже была такая организация из Санкт-Петербурга, это привело к гибели памятников», — отметил он. Баталов привел в пример Изборскую крепость в Псковской области и Новодевичий монастырь в Москве, где работали люди, не специализирующиеся на реставрации.
Как заявил РБК Лифшиц, принятие законопроекта может привести к исчезновению памятников культуры и замене их новоделами. «Строительство и реставрация — это совершенно разные виды деятельности, имеющие разные цели, смыслы, технологии, системы воспитания специалистов, правила прохождения проектной документации. В реставрации все направлено на сохранение, в строительстве — на воссоздание, возобновление», — отметил ученый.
Лифшиц рассказал, что реставраторы направили письмо похожего содержания и в адрес министра культуры Ольги Любимовой, которое также подписали более 300 специалистов. «Министр была готова встретиться с представителями реставрационного сообщества, но встрече помешал коронавирус», — сообщил он.
РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина, а также в пресс-службу Минкультуры.
Согласно законопроекту Минстроя, публичное обсуждение которого идет сейчас, новая госкомпания будет отвечать за все госзаказы в сфере строительства, она появится не позже 1 января следующего года. Планируется, что в ее функции войдут заказы также в сфере проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий. В ближайшие три года компания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб.
Правительство начало подготовку к созданию единого госзаказчика еще в августе: тогда было решено с 1 октября передать в ведение Минстроя учреждения — заказчиков строительства объектов Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минспорта и ФНС. При создании новой госкомпании они станут одним юридическим лицом.
Авторы
Петр Канаев, Любовь Порываева, Наталия Анисимова
При участии
Елизавета Ефимович, Надежда Федорова