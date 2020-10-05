Архитекторы пожаловались Путину на идею передать реставрацию строителям

«Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей», считают архитекторы. Ранее Минстрой предложил передать работы по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства

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Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором обратили внимание на разработанный Минстроем законопроект о передаче работ по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства. Документ есть у РБК.

Обращение подписали более 300 специалистов. В числе подписантов — руководитель «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Министерстве культуры Андрей Баталов, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Минкультуры Лев Лифшиц, член СПЧ и главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов, археолог, член-корреспондент РАН Леонид Андреев, архитекторы-реставраторы и художники реставраторы.

Как отмечают авторы письма, профессиональное реставрационное сообщество опасается, что принятие закона негативно повлияет на отрасль. «Основная угроза состоит в сращивании принципиально разных видов деятельности — строительства и реставрации», — считают они.

В обращении подчеркивается, что реставрация нацелена на «сохранение материала и формы памятника как подлинных исторических свидетельств», а не на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства». Реставрационные работы зданий проходят во взаимосвязи с археологией, реставрацией монументальной живописи и работами по сохранению интерьера, отмечают авторы.