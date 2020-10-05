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Архитекторы пожаловались Путину на идею передать реставрацию строителям

«Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей», считают архитекторы. Ранее Минстрой предложил передать работы по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором обратили внимание на разработанный Минстроем законопроект о передаче работ по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства. Документ есть у РБК.

Обращение подписали более 300 специалистов. В числе подписантов — руководитель «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Министерстве культуры Андрей Баталов, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Минкультуры Лев Лифшиц, член СПЧ и главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов, археолог, член-корреспондент РАН Леонид Андреев, архитекторы-реставраторы и художники реставраторы.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Как отмечают авторы письма, профессиональное реставрационное сообщество опасается, что принятие закона негативно повлияет на отрасль. «Основная угроза состоит в сращивании принципиально разных видов деятельности — строительства и реставрации», — считают они.

В обращении подчеркивается, что реставрация нацелена на «сохранение материала и формы памятника как подлинных исторических свидетельств», а не на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства». Реставрационные работы зданий проходят во взаимосвязи с археологией, реставрацией монументальной живописи и работами по сохранению интерьера, отмечают авторы.

Подписанты попросили Путина сохранить реставрацию как отрасль под руководством профильного ведомства — Минкультуры. По мнению авторов, передача реставрации стройкомплексу приведет к подмене специалистов-реставраторов представителями строительных профессий, а впоследствии — к гибели реставрационной школы, а вслед за ней и памятников. «Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей, из-за которых полностью утрачивается историческая ценность древних зданий», — отмечают они.

Передача реставрации в Минстрой, о которой идет речь в законопроекте, противоречит традиции советской реставрации, ее курировал Наркомат просвещения отметил Баталов. По его мнению, если реставрацию передадут Минстрою, на нее распространится подход, применяемый к новому капитальному строительству: сроки, освоение капиталовложений, освоение объемов. «В конце концов будут применяться те же удешевленные расценки, которые погубят реставрацию», — считает специалист.

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Фото:Сергей Ермохин/ТАСС

Баталов подчеркнул, что реставрация — отдельная область научного высокотехнологичного творчества, и реставратор, в отличие от строителя, пытается сохранить здание при любом его техническом состоянии. Он добавил, что обращение Путину — «это борьба не против Министерства строительства, это попытка спасти реставрацию как самостоятельную область деятельности».

«Всех реставраторов волнует, что уже больше 10 лет не менялись расценки на реставрационные работы, что в реставрации начинают доминировать организации общестроительного профиля. У нас уже была такая организация из Санкт-Петербурга, это привело к гибели памятников», — отметил он. Баталов привел в пример Изборскую крепость в Псковской области и Новодевичий монастырь в Москве, где работали люди, не специализирующиеся на реставрации.

Как заявил РБК Лифшиц, принятие законопроекта может привести к исчезновению памятников культуры и замене их новоделами. «Строительство и реставрация — это совершенно разные виды деятельности, имеющие разные цели, смыслы, технологии, системы воспитания специалистов, правила прохождения проектной документации. В реставрации все направлено на сохранение, в строительстве — на воссоздание, возобновление», — отметил ученый.

Лифшиц рассказал, что реставраторы направили письмо похожего содержания и в адрес министра культуры Ольги Любимовой, которое также подписали более 300 специалистов. «Министр была готова встретиться с представителями реставрационного сообщества, но встрече помешал коронавирус», — сообщил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина, а также в пресс-службу Минкультуры.

Согласно законопроекту Минстроя, публичное обсуждение которого идет сейчас, новая госкомпания будет отвечать за все госзаказы в сфере строительства, она появится не позже 1 января следующего года. Планируется, что в ее функции войдут заказы также в сфере проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий. В ближайшие три года компания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб.

Правительство начало подготовку к созданию единого госзаказчика еще в августе: тогда было решено с 1 октября передать в ведение Минстроя учреждения — заказчиков строительства объектов Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минспорта и ФНС. При создании новой госкомпании они станут одним юридическим лицом.

Авторы
Петр Канаев, Любовь Порываева, Наталия Анисимова
При участии
Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
реставрация архитектура строительство памятники архитектуры Минстрой Минкульт
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